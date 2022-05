L'aérodrome de Reims-Prunay (Marne) ouvre ses portes ce weekend avec des baptêmes de l'air

Ce week-end de mi-mai, 600 aérodromes en France ouvrent leurs portes au public. Dont celui de Reims-Prunay. C'est à l'initiative de la Fédération française de l'aéronautique.

A Prunay (Marne), les visiteurs peuvent faire le tour d'une dizaine d'avions au sol. Des pilotes bénévoles présentent l'intérieur des cockpits pour les petits et les grands. Ils ont le loisir de faire découvrir deux avions école Evektor SportStar, qui ont la particularité de rouler au sans-plomb, réduisant de moitié leurs émissions carbone.

Portes ouvertes à l'aérodrome de Reims-Prunay les samedi 14 et dimanche 15 mai de 9h à 18h. © Radio France - Lucas Archassal

Des baptêmes de l'air ou des vols d'initiation

Et puis pour les plus courageux ou les plus passionnés, la dizaine de pilotes amateur peuvent même vous envoyer en l'air. Avec des baptêmes de 20 ou 30 minutes.

De nombreux visiteurs aux portes ouvertes de l'aérodrome de Reims-Prunay ce week-end de la mi-mai. © Radio France - Lucas Archassal

Pour ceux qui sont tentés de passer leur brevet pour devenir eux-mêmes pilote amateur, vous pouvez choisir la formule vol d'initiation au prix de 100 euros.

Tarif : baptêmes de l'air de 20 minutes : 45 euros par personne / 30 minutes : 65 euros par personne