L'affaire Dupont de Ligonnès de nouveau sur les écrans ce mardi soir

M6 diffuse ce mardi soir les deux premiers épisodes de sa mini-série inspirée de l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, "Un homme ordinaire". Le nom de la famille a été changé, Salin, la ville où ça se passe aussi, Lyon, et une hackeuse a intégré l'histoire, mais pour le reste, le scénario est très proche des éléments qu'on a sur la "tuerie de Nantes" en 2011.

Mort ou vif, c'est une star médiatique

Le réalisateur, Pierre Akine, et la scénariste, Anna Badel, ont travaillé sur l'histoire de la famille Dupont de Ligonnès pendant plus d'un an et demi. Après avoir décortiqué l'enquête mais aussi des lettres, des mails, des articles de presse et s'être entretenus avec plusieurs protagonistes, ils livrent dans cette fiction leur propre hypothèse, leur vision aussi de XDDL. Voilà ce que Pierre Akine pense de lui : "Sa vie n’est qu’une suite interminable d’échecs. Pour finir, en beauté, je pense qu’il a voulu réaliser son chef-d’œuvre, son œuvre d’art : supprimer toute sa famille et disparaître. Il atteint le statut d’assassin divin. Mort ou vif, c’est une star médiatique. Il a 'réussi' enfin quelque chose. Comment un homme ordinaire parvient-il à avoir un destin 'extraordinaire' ?"

Le succès fou de l'enquête du magazine Society

Effectivement, depuis près de 10 ans maintenant, Xavier Dupont de Ligonnès fascine. La preuve encore cet été avec le succès fou des deux exemplaires du magazine Society consacrés à l'affaire. Ils ont du être réimprimés à plusieurs reprises et, sur internet, de nombreux avis de recherche ont été lancés pour trouver des exemplaires encore disponibles.

Déjà plusieurs fictions

Avant cela, il y avait aussi eu plusieurs fictions sur ce fait-divers hors-normes : un film d'abord en 2018, "Paul Sanchez est revenu" et un docu-fiction, déjà sur M6. Un téléfilm, ensuite l'an dernier, "La part du soupçon", diffusé sur TF1. Un épisode de la série documentaire de Netflix intitulée "Les enquêtes extraordinaires" y a aussi été consacré.

Sans parler de la folie médiatique déclenchée par la soi-disant arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès à l'aéroport de Glasgow en Ecosse à l'automne dernier.