"L'Affaire Fourniret : dans la tête de Monique Olivier" sort sur Netflix

Une nouvelle série documentaire sur l'affaire Fourniret sort aujourd'hui sur Netflix. "L'Affaire Fourniret : dans la tête de Monique Olivier" s'intéresse plus particulièrement à l'épouse du tueur en série ardennais.

ⓘ Publicité

Cette mini-série documentaire en cinq épisodes cherche à comprendre pourquoi et comment Monique Olivier s'est rendue complice de l'Ogre des Ardennes. Son avocat, Richard Delgenes, admet qu'il ne sait pas lui-même ce qu'il peut bien y avoir dans la tête de Monique Olivier : "Personne ne peut le savoir mais on arrive en écoutant les enquêteurs, les psychologues, les psychiatres, les juges, les témoins, les avocats à peut-être dessiner une vérité"

"Ça fait du mal aux familles"

En 2021, la sortie du téléfilm "La Traque" sur TF1, consacré à l'enquête sur les crimes de l'Ogre des Ardennes avait suscité indignation et pétition . Aujourd'hui, à Ville-sur-Lumes, dans le voisinage de l'ancienne maison du couple Fourniret, où selon Monique Olivier, Estelle Mouzin a été séquestrée, on détournera le regard.

À lire aussi Sedan : une manifestation contre la réalisation d'un téléfilm sur Michel Fourniret

Sur les 4 habitants croisés dans la rue, aucun ne regardera la mini-série. "Ça ne sert à rien de ressasser le passé, ça fait peut-être du mal aux familles de revoir des séries comme ça qui profitent à certaines personnes donc c'est impossible pour moi de regarder", résume l'un d'eux.

"Pas de sensationnalisme"

Lui-même interrogé dans la mini-série, Richard Delgenes, estime que la mini-série n'est "pas dans le trash ou dans le sensationnalisme parce que ça a déjà été fait et que ça n'apporte rien".

"L'affaire Fourniret : dans la tête de Monique Olivier" cherche plutôt à expliquer et "montre en détail le traitement d'une affaire judiciaire, les arcanes de la justice, ses atermoiements, ses erreurs, ses réussites, on voit comment les choses s'organisent et sont appréhendées par la justice", estime l'avocat de Monique Olivier.

Richard Delgenes, l'avocat de Monique Olivier, l'ex épouse de Michel Fourniret. Charleville-Mézières, octobre 2018. © Radio France - Philippe Rey-Gorez

Monique Olivier purge actuellement une peine de réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 28 ans pour avoir été complice de son mari dans 5 meurtres. Elle pourrait être à nouveau jugée d'ici la fin de l'année dans 3 nouvelles affaires.