L'affaire Jules Durand au coeur d'un livre

Dans un livre remarqué Marc Hédrich, ancien inspecteur du travail puis juge d'instruction au Havre avant de présider actuellement la cour d'assises de Caen, s'est plongé dans une affaire restée un symbole de l’erreur judiciaire. On a même parlé "d’affaire Dreyfus du pauvre". L'histoire remonte à 1910 au Havre. "_Jules Durand _ouvrier charbonnier sur le port du Havre participe à une grève dure. Au bout de 3 semaines une bagarre aboutit au décès d'un contremaître non gréviste. Pour déstabiliser le jeune syndicaliste et briser la grève les patrons de la place vont alors instrumentaliser la justice de l'époque en incitant des charbonniers à témoigner contre Jules Durand et à dire qu'il est à l'origine d'un appel au meurtre. En moins de 3 mois il est arrêté, jugé à la cour d'assises de Rouen et condamné à mort. C'est le seul condamné à mort du XXème siècle réhabilité plus tard par la cour de cassation".

Il finit par être innocenté grâce à une mobilisation importante. Mais Jules Durand n'en saura jamais rien. Il décède au cabanon des indigents à l'hôpital psychiatrique de Sotteville les Rouen en 1926.

L'Affaire Jules Durand

Ce n’est pas une erreur judiciaire c’est une machination. Marc Hédrich

C'est la seule affaire criminelle de 1910 à avoir disparu des archives du palais de justice de Rouen. "Une fois Durand innocenté la justice aurait pu, aurait dû poursuivre les faux témoins et les patrons de la place du Havre qui ont organisé cette machination" ajoute Marc Hédrich. "Mais les archives avaient disparu". Le livre préfacé par maître Henri Leclerc est publié chez Michalon.

