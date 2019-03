L'affiche des Fêtes de Bayonne 2019 dévoilée

Bayonne, France

C'est devenu un rituel depuis 2004, depuis la disparition d'Arnaud Saez, qui a dessiné les affiches des Fêtes de Bayonne pendant près de 50 ans. C'est un concours qui est lancé chaque année pour au final désigner l'affiche qui représentera l'événement estival de Bayonne. Comme sur la précédente édition, c'est une jeune femme qui l'a emporté. Et c'est le public qui a fait penché la balance en sa faveur. Il l'a plébiscitée avec 34,24% des suffrages (*) sur 10 702 votants (**), alors qu'elle n'a pas fait l'unanimité au sein du jury de la commission extra-municipale des Fêtes.

Installée depuis un an à Pessac, en Gironde, après des études aux Beaux-Arts d'Angoulême, et de graphisme à Bordeaux, Marjorie Goallard est graphiste professionnelle en free-lance. C'est la 3ème fois qu'elle postulait au concours de l'affiche des Fêtes de Bayonne. Les 2 précédentes années, sa candidature n'avait même pas été retenue. Cette année, la 3ème, a donc été la bonne. Elle s'est retrouvée parmi les 5 finalistes choisis sur 135 candidats. Et lauréate. "Un honneur, admet la jeune femme. J'ai voulu retranscrire tout ce que je connais des Fêtes : le chant, la musique, le paquito, les danses, le sport -avec l'aviron- auquel on ne pense pas souvent, les amis et la famille qui se retrouvent le jour et la nuit", traduits d'ailleurs par du bleu clair (clin d'oeil à l'Aviron Bayonnais) et du bleu plus soutenu. Tout y est. Même le trambus, si vous cherchez bien !

Marjorie Goalard présente son affiche, sur le balcon de la mairie. En attendant la foule cet été ! © Radio France - Valérie Menut

A présent, l'affiche va être éditée, reproduite sur les verres ré-utilisables des Fêtes (1,5 million doivent être créés), les tee-shirts et tous les produits dérivés. Marion Goalard a cédé les droits de son affiche à la Ville de Bayonne. En tant que lauréate du concours, elle a gagné 4 000 euros.

Les Fêtes de Bayonne, c'est dans 141 jours ! Elles ouvriront le 24 juillet, pour s'achever le 28.

(*) Marion Goalard est arrivée en tête devant les projets de Pierre Bléhaut 29,04% (affiche avec le Roi Léon de dos, au balcon de la mairie, face à la foule), de Marion Arbona 18,36% (la foule emportée dans une ronde au milieu d'une arène), de Sophie Torres 11,18% (au graphisme inspiré de Saez), et de Geoffrey Dromard 7,17% (tête du roi Léon sur fond orangé).

(**) 61% des votes (6 502) proviennent Pyrénées Atlantiques et des Landes, et 25% (2 649) de Bayonne. Des votes ont été enregistrés de toute la France, de Strasbourg à Brest en passant par l'Outre-Mer, et même des Etats-Unis , Canada, de Nouvelle Zélande, Grèce, Australie, Thaïlande ou encore Autriche etc.