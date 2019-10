L'affiche du printemps de Bourges dévoilée

Bourges, France

Le festival du Printemps de Bourges vient de dévoiler son affiche pour l'édition 2020. On connait également désormais les dates du festival, qui aura lieu du 21 au 26 avril. L'affiche a été réalisée par l'Atelier Malinowsky. À travers cette affiche, les organisateurs du festival souhaitent montrer "Le trait d’union entre école moderne (1900 – 1950) et contemporaine, [qui] reflète in fine le leitmotiv du Festival : la Transmission." expliquent-t'ils sur le site internet du festival.