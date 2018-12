L'agenda de vos sorties pour ce week-end des 15 et 16 décembre

Voici quelques idées de sorties pour ce we. Au programme : du théatre, un concert de Noel, la découverte d'une confiserie et de la musique latino.

Aquitaine, France

Samedi, concert latino à l’église de Bizanos

“Camino Latino” vous invite à redécouvrir un répertoire très en vogue dans les années 70, porté par des groupes et chanteurs latino américains comme les Quilapayun, la famille Parra, Mercedes Sosa, Victor Jara, Atahualpa Yupangui, et bien d’autres…. Reprenant des thèmes traditionnels ou s’en inspirant, ces chansons colorées et émouvantes, aux rythmiques typiques, et où la mélodie tient une grande place, ont souvent été des succès internationaux. Créées dans un contexte social et politique marqué par des dictatures sanglantes et une misère lancinante, elles n’ont rien de désespéré, au contraire.

Avec Noémie Roig à la guitare, au charango, au chant et aux percussions. Jean-Philippe Pinchon à l’accordéon. Elisabeth Soulas au chant, guitare et direction des choeurs. Les 20 choristes de Vocales. Olivier Robert à la video.

A la découverte de la confiserie des Gaves à Lourdes 14 avenue Maréchal Foch.

Le confiseur Alain Bourdet propose une journée "portes ouvertes" pour découvrir son atelier à Lourdes, le dimanche 16 décembre de 9h à 19h.

C'est Noël avant l'heure à la confiserie des Gaves à Lourdes ce dimanche 16 décembre 2018 de 9h à 19h !

Alain Bourdet vous dévoile la fabrication de ses chocolats et bonbons à l'ancienne qui font saliver petits et grands. Même s'il garde secrètes ses fameuses recettes, vous pouvez découvrir l'élaboration de la pâte à bonbons, les moules en bronze, la dragéification...

Une dégustation de chocolats, guimauves, berlingots et autres douceurs est à prévoir également...



Samedi, 20h30 à Nay, Eglise St Vincent, Grand concert de Noel

Comme chaque année, la Pastorale de Nay organise son grand concert de Noël. D'autres groupes vocaux et musicaux se joindront à eux à cette occasion et les fonds récoltés le seront au profit du Secours populaire français et du Secours Catholique Caritas France. Vous y écouterez Ardahl, De Vives Voix, Eths Cabilhous, Les Voix du Lagoin, L'Ecole de musique du Pays de Nay, M.C. Baude et J. Toussaint et bien évidemment la Pastorale de Nay.

A la suite du concert, un vin chaud et une pâtisserie seront offerts.

Récital piano et dégustation au Château de Perron à Madiran

Un récital romantique de piano classique par le pianiste Jean Luc Delpla sera donné dans le cadre féérique du chai du Château de Perron.

Au programme:

Beethoven "Sonate opus 110".

Chopin : deux Mazurkas ainsi que "la 4ième Ballade", pièce lyrique et fantaisiste.

Debussy : "La Suite Bergamasque" et le célèbre "Clair de Lune" inspiré du poème de Verlaine.

Ce récital sera suivi d'une dégustation, accompagnée d'amuse-bouches.

Réservation obligatoire au 06 86 52 27 06

Du théatre au Zénith de Pau ce samedi à 20h « C’est pas du tout ce que tu crois » avec Danièle Evenou et Séverine Ferrer.

L’histoire : Au lendemain de son enterrement de vie de garçon, Stan ne se souvient plus de rien. Il se réveille avec une migraine, une gueule de bois, et… une femme dans son lit! Ça ne serait pas un problème si Elise, la future mariée, n’avait pas décidé de débarquer avec Marie-Carmen, sa mère, pour faire les présentations. Pour Stan, la journée de l’enfer commence, car Marie-Carmen a un caractère bien trempé et elle est décidée à tester son futur gendre. Elle va tout faire pour le pousser à bout !

Avec l’aide de son meilleur ami Nico, et la coopération de Sofia, la jeune avocate découverte dans son lit, Stan va tenter de sauver la situation. Mais il n’est pas le seul à avoir quelque chose à cacher…