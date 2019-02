L'agenda de vos sorties pour ce week-end des 16 et 17 février

Nouvelle-Aquitaine, France

Pendant la 1ère semaine des vacances, la cueillette de l’Aragnon à Montardon des animations pour les enfants sur les oiseaux des jardins.

Elles tiendront lieu durant la première semaine des vacances de Février. Nous profiterons du nouvel aménagement du magasin pour bricoler au chaud tout en observant les oiseaux sauvages du site par la grande baie vitrée.

Au Programme :

- Découvertes sur les oiseaux et observations

- Confections de boules de graisse (Guirlande pour oiseaux)

- Goûter du Chef (Le Gâteau des ornithologues et le Jus de pomme de la Cueillette)

Tarif: 8€/enfant (gratuit pour les accompagnateurs)

Les séances d' 1h30 seront du Mardi 19 Février au Samedi 23 Février compris, à 10h et à 15h.

Pensez à vous inscrire les places sont limitées : 07.69.27.62.37

Prenez l'air avec vos enfants !

Balade ornithologique à Puidarrieux, samedi à 14h30

Observez les oiseaux de l'hiver avec la "Maison de la Nature 65" : Grue cendrée, Vanneau huppé, Oie cendrée et bien d’autres… Nous vous proposons de les découvrir grâce à une balade. Grue cendrée, Vanneau huppé, Oie cendrée et bien d’autres… Nous vous proposons de les découvrir grâce à une balade de 2 h environ autour du lac. Le lac de Puydarrieux a été spécialement aménagé pour que les familles et les gens seuls puissent observer confortablement les différents oiseaux sans les déranger.

Nous vous accompagnerons et vous guiderons sur les lieux d’observations. Bien sur, nous mettrons à votre disposition des jumelles et longues-vues.

Observation des oiseaux dans les Hautes Pyrénées

Les Flâneries d’hiver à Laruns

Durant les 4 semaines de vacances scolaires d’hiver, l’association des commerçants et artisans de Laruns « Laruns Avenir » organise avec le concours de l’Office de Tourisme et de la Mairie, des « flâneries d’hiver » : expositions et ventes de producteurs, artisans et créateurs locaux. Ces flâneries se dérouleront les jeudis 14, 21, 28 février et 7 mars 2019, sous la halle de Laruns de 16h à 20h.

Réservations : Office du Tourisme de Laruns : 05 59 05 31 41

Soirée béarnaise à Lembeye, samedi à 20h30 avec :

- Conteur : Gérard BONNEMASON.

- Chants : chorales réunies : "Les Chanteurs Vignerons du Vic-Bilh" et "A'Croche Choeur".

- Théâtre : pièce d'Hubert LUX "U an après". Un retour mouvementé d'un banquet d'anciens d'Algérie.

Une soirée béarnaise ce samedi !

Concert de l’Orchestre National du Capitol de Toulouse à Ibos, samedi à 18h

Deux monuments de la musique romantique au programme de ce concert symphonique. En premier lieu, le célèbre concerto pour piano de Tchaïkovsky, sous les doigts du jeune prodige Alexandre Kantorow. Puis une symphonie majeure de compositeur finlandais du début du XXème siècle Jean Sibélius. Volontairement descriptive, la 5ème symphonie évoque à la fois les grands espaces sauvages scandinaves et la renaissance d'une culture nationale. Le tout sous la baguette du chef finlandais John Storgards.

Une soirée de musique classique ?

Conférence de la Société des Amis du Château : « Gabrielle d’Estrées, presque reine » au Musée National, samedi à 15h.

La Société des Amis du château offre régulièrement au public un programme de conférences laissant la parole à des historiens, des écrivains, des conservateurs… autour de thématiques mettant en avant l'Histoire et l'art sous toutes ses formes.

Josette Groslière, Maître Assistant des Facultés de Droit honoraire, historienne de la Gascogne et spécialiste de l’histoire événementielle des 16e et 17e siècles.

La belle Gabrielle, que le roi couvrit d’honneurs, de titres et de bienfaits aurait sans doute été Reine de France si la mort ne l’avait pas emportée à l’âge de 26 ans, après qu’elle eut donné trois enfants au roi, dont son fils préféré, César de Vendôme.