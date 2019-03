L'agenda de vos sorties pour ce week-end des 16 et 17 mars

Nouvelle-Aquitaine, France

Du théatre à Anoye ce dimanche à 15h à la salle des fêtes

Avec la troupe "L'art de rien" d'Aubertin qui vous propose une œuvre du Molière italien Carlo Goldoni du 18 eme siècle.

Une comédie dans la veine des farces baroques à l'italienne, retranscrite en français contemporain, accessible à tous.

Cette pièce a reçu 2 distinctions lors du festival amateur de Lescar : meilleure scénographie et meilleure actrice.

La St Patrick se fête aussi à Aureilhan avec le Festival Interceltic

A partir de 18h30 : Piperade

(groupe cornemuse écossaise) - centre Ville

19h : Apéro Celtique avec Piperade

20h30 : Rosin the Bow (groupe Irlandais)

22h : Tri Fäz (groupe inter-celtique)



Concert de Florian Marquès à Orthez ce samedi à 15h30

« PEAKS » c’est le nom du nouveau projet musical du jeune saxophoniste et compositeur Florian Marques, entouré de trois musiciens issus de la scène émergente du Jazz français : le guitariste Florent Souchet, le contrebassiste Arthur Hennebique, et le batteur Corentin Rio. « Peaks » revendique un son résolument contemporain inspiré par la scène actuelle américaine et particulièrement la jeune garde new yorkaise, tout en puisant dans l’énergie organique du jazz des Années 1960.

Jazz à Orthez

Concert de Los Pagalhos + Alide Sans -Paulin Courtial samedi à 20h30 à Jurançon

Une soirée avec Los Pagalhos

Dimanche en scène à Lons dimanche à 19h

Place sur la scène du « Cabaret Au Suivant » à tous les talents, celles et ceux qui s’ignorent encore ou qui n’ont pas l’habitude de faire de la scène. Accompagnés s’ils le souhaitent par les musiciens de l’association Vocales et du Cabaret ! Voici le nouveau concept. Alors osez, ces dimanches là vous appartiennent. Nous vous proposons de vous inscrire en avance afin de travailler un accompagnement musical mais aussi la possibilité de faire du coaching au côté d’Abdelak et d’Anthony de ladite association.

Du théatre à Lons

Le Lac des Cygnes dimanche au Zénith de Pau à 16h

L’Opéra National de Russie présente Le Lac des Cygnes, l’un des plus grand chef-d’œuvre classique, accompagné d’un orchestre, pour une grande tournée européenne au printemps 2019.

Joyau du répertoire classique, ce ballet nous fait vivre l’histoire d’amour romanesque entre le Prince Siegfried et la princesse Odette, prisonnière d’un sort : se transformer en cygne le jour et redevenir femme la nuit. Devant les fourberies du sorcier et de sa fille, le Prince parviendra-t-il à libérer sa promise ?

Entre duos poétiques et chorégraphies enlevées, les brillants danseurs de l’Opéra National de Russie enchaîneront ainsi Pas espagnols, Mazurka, et l’incontournable Danse des petits cygnes…

Symbole du ballet romantique, Le Lac des Cygnes explore les méandres de l’amour éternel et continue de séduire des générations de spectateurs.

Le lac des cygnes

Challenge de Trial moto de la ville de Lourdes ce dimanche

Ce dimanche les pentes du Béout à Lourdes accueillent le challenge de trial de la ville de Lourdes !

Les compétiteurs vont affronter les obstacles du Béout pour tenter de remporter le challenge de trial de la ville de Lourdes