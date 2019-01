L'agenda de vos sorties pour ce week-end des 19 et 20 janvier

Nouvelle-Aquitaine, France

Ce samedi à 18h au Palais Beaumont de Pau, l’Orchestre Pau Pays de Béarn sous la direction de Fayçal Karoui reçoit le violoniste Christian-Pierre La Marca, violoncelliste.

Au programme, des œuvres de :

- GULDA : Concerto pour violoncelle et vents

- FRANCK : Symphonie en ré

Danse "Uda Batez"au Zénith de Pau à 20h30

De la musique classique pour vous ce week-end

L’amicale des Basques de Pau LEM et la Section Paloise Pelote présentent UDA BATEZ

Avec UDA BATEZ, Kompany Beritza emprunte à la tragédie classique et à la mythologie :

En s’inspirant de la complainte «Goizean Goizik », qui narre les malheurs d’une épouse, jeune mariée le matin et veuve le soir, Joana Etxart a imaginé un conte dans lequel elle propose une expression particulière de la liberté en amour, sans frontière évidente entre le bien et le mal, ni entre le réel et le fantasme.

Entièrement réinterprété par Fabio Lopez, le scénario dansé met en exergue les sentiments de la jalousie et de l’amour. Ainsi pénètre-ton dans les tourments d’ Albina, la jeune épouse, de Egon le jeune marié, et de Kadar, un prétendant, au sein d’un triangle amoureux morbide mené par Mari, sorte de divinité aussi appelée « dame blanche », aidée par les génies de la forêt.

A ne pas manquer ce samedi

Nuit de la lecture au Château de Pau

Cette manifestation nationale unique permet de conforter les liens entre les acteurs du livre et ceux qui aiment le livre et la lecture, mais elle a également l’ambition de convier tous ceux qui, trop souvent encore, s’en trouvent éloignés. Elle assure la promotion, à travers des animations gratuites de toute nature, du plaisir de lire, du goût des découvertes, celui de l’échange et du partage…

Alors qu’il présente l’exposition Gérard Titus-Carmel : pictura/poesis, le Château de Pau n’a pu résister à l’envie d’inviter l’artiste à cette fête, sur les lieux même de son exposition. Car s’il est peintre, graveur, dessinateur, créateur d’environnements, Gérard Titus-Carmel est également poète et a publié une quarantaine de livres, essais et recueils de poésie…

Nuit de la lecture

Foire Avicole d’Orthez, dimanche de 9h à 19h

Avec la présence de plus de 550 animaux de basse-cour et d'ornement (pigeons, volailles, lapins...) représentant près d'une centaine de races et de variétés. A l'occasion de cette exposition, seront également organisés un championnat régional de la poule Marans aux oeufs couleur chocolat ainsi que celui de la poule Brahma, une des plus grosses volailles.

De belles poules à Orthez !

Salon du Mariage, du Pacs et de la Fête au Parc des Expositions Halls 3 et 4 à Tarbes, samedi et dimanche

De nombreux exposants vous accueillent pour préparer un des plus beaux jours de votre vie !

Horaires :

Samedi de 10h à 20h

Dimanche de 10h à 19h

De la robe de mariée à l’organisateur de la cérémonie, tous sont à l'écoute pour répondre aux questions en fonction de chaque budget. Ils sont aussi nombreux à proposer leurs services dans différents domaines : le repas avec le traiteur, le fleuriste pour le bouquet de la mariée, le bijoutier pour les alliances, les dragées pour le petit souvenir aux invités, l’imprimeur pour les faire-part, les enseignes pour la liste de mariage ou encore l’incontournable robe de mariée (et costumes pour monsieur).

Le romantisme est au rendez-vous : limousine ou en calèche, sont présents. Des organisateurs de mariage (les wedding planner) ou des agences de voyage (pour les lunes de miel) seront de la partie pour vous faire rêver.