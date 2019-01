L'agenda de vos sorties pour ce week-end des 26 et 27 janvier.

L'environnement, la nature, une bourse aux livres, de la musique anglaise et américaine, le tournoi des petits as, une course pédestre et du blues, c'est le programme de votre agenda pour ce week-end.

Nouvelle-Aquitaine, France

Les Hivernales : 23ème Festival Nature et Environnement à Puydarrieux dans les Hautes-Pyrénées, tout ce week-end.

Le festival propose durant tout un weekend un grand nombre d'activités pour faire découvrir les joyaux naturels qui nous entourent. Ce festival nature est pour tous ! Chaque jour des sorties et des ateliers sont proposées pour les curieux.

Les enfants pourront s'initier aux joies des naturalistes durant des animations autour de la Maison de la Nature et de l'Environnement 65.

Accessibles à tous et adaptées à tout public, famille, curieux, naturalistes, plusieurs activités sont proposées chaque jour du festival.

Des activités pour la famille sont organisées comme des expositions, des animations ludiques, des films sur des thèmes liés à la nature, des conférences, des observations d'oiseaux, des sorties nature ainsi que des dédicaces.

Nous vous invitons également à la découverte des délicieux plats concoctés par notre cuisinière. Venez passer un moment agréable au coin du feu de notre cheminée.

Et samedi Soir ? Restez avec nous pour assister a un concert, au coin du feu et du bar, avec des tapas fait maison.

En savoir plus : https://maisondelanature65.com/88-sensibilise…

Curieux de nature !

Une bourse aux livres à Lons, organisée par L’ASSOCIATION DES FAMILLES DE l’AGGLOMERATION PALOISE.

Ce dimanche, de 9h à 18h au Complexe Georges Martin, Salle Forgues, Avenue de Pau à Lons.

Concert : Musiques anglaises et américaines à PAU, en l’église St Jacques, samedi à 20h30.

L'Harmonie paloise organise un concert de musiques américaines et anglaises avec la participation du Choeur des Luys en Béarn, d'Arioso d'Orthez et Aimer chanter de Sainte Colome, sous la direction de Stephanie Salvo, Hélène Batby et Guy Brunschwig.

Musique !

37ème tournoi des Petits As - Le Mondial Lacoste au Parc des Expositions de Tarbes jusqu’à dimanche soir

Tournoi de tennis incontournable des 14 ans et moins...

Qui sont les Petits As de l'édition 2018 ?

Côté filles, Alexandra Eala a créé la surprise en battant 5-7, 6-3, 7-6 (5) la Tchèque Linda Noskova.

Très mature mentalement et physiquement, la jeune fille de seulement douze ans, finaliste de l'Orange Bowl des moins de douze ans, succède ainsi à des joueuses aussi prestigieuses que Martina Hingis (91 et 92) ou Kim Clijsters (97).

Côté garçons, Victor Lilov a montré toutes ses qualités d'attaquant pour dominer 6-4, 7-6 (1) le Russe Mikhail Gorokhov, tête de série n°1. Bulgare à la double nationalité, le vainqueur de l'Orange Bowl des moins de douze ans en 2016 devrait jouer très prochainement pour les USA où il vit depuis l'enfance.

Ce tournoi est une belle aventure qui rime toujours avec passion. Amitié, bénévolat, organisation, soutien, ambition, tel sont les maîtres mots de ce tournoi.

France Bleu Béarn est partenaire des Petits As et vous donne rendez-vous pour deux émissions spéciales avec Eric Bentahar, samedi et dimanche, entre 10h et 12h30.

Corruda Calandreta : les 10km d'Oloron, dimanche à partir de 8h.

La Calandreta d’Oloron organise la onzième édition de sa corruda. Cette année un relais 2x5 kilomètres est organisé, en plus de la course et de la marche de 10 kilomètres. Pour la seconde année, la course de la corruda est la première des quatres épreuves du challenge Pyrénées presse. La corruda est le plus important événement organisé par la calandreta d'Oloron pour subvenir aux besoins de son école. Tous les ans, 350 sportifs en moyenne s'élancent au départ des différentes épreuves.

Concert : Delgres au théatre St Louis de Pau à 18h

Delgrès, groupe de blues créole qui épouse les rythmes et le swing de la Louisiane, mais dont les morceaux s’enracinent dans la culture des Caraïbes. Car si les esclaves antillais ont bien été déportés au sud des Etats-Unis, la forme de ce blues créole made in Louisiane est inédite Le combo tient son nom de Louis Delgrès, figure incontournable de la lutte contre l’esclavage dans les Antilles françaises et lui rend hommage avec le titre de l'album Mo Jodi (Mourir aujourd’hui) .

Le blues des îles

Quelques brocantes et vide-greniers pour votre week-end :

Samedi 26 Janvier 2019

- Navarrenx (64) : Vide grenier . brocante

- Pau (64) : Marché de la brocante et des antiquités du FOIRAIL

Dimanche 27 Janvier 2019

- Assat (64) : Vide grenier organisé par humanity road 4L trophy

- Bizanos (64) : Vide-greniers de BIZANOS

- Lons (64) : Bourse aux livres, papiers, bd, dvd, vinyles, jeux video

- Navarrenx (64) : Vide grenier et brocante

- Pau (64) : Vide-grenier de la Pétanque Bernadotte

- Adé (65) : Vide grenier de l'US ADE

- Capvern (65) : Vide-greniers

- Vic-en-Bigorre (65) : Marché aux Puces, Vide Grenier, Brocante, Collections