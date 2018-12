L'agenda de vos sorties pour ce week-end des 29 et 30 décembre

Nouvelle-Aquitaine, France

Atelier "accord chocolats et Grands Pacherenc du Vic-Bilh et Madiran", au château de CROUSEILLES, ce samedi à 16h30

Avant le dernier réveillon et pour ne pas commettre de faute de goût, un atelier accord chocolats et Grands Pacherenc du Vic-Bilh et Madiran vous est proposé, commenté par un œnologue et Audrey Barranco, artisan-chocolatier.

Jeux à gogo à MOURENX, ce samedi à la médiathèque Mix à 13h

Plus de 60 jeux de société en accès libre à la médiathèque du Mi[X].

Venez jouer en famille, entre amis, ou avec de nouveaux joueurs.

Chants de Noël, dimanche en l’église de Maubourguet à 17h

Venez écouter des chants de Noël au profit de l'association l'Oiseau Bleu de N'Zérékoré.

Entrée libre Buffet offert et vente de crêpes.

Du cinéma au Saleys à Salies de Béarn

- Le Retour de Mary Poppins ce samedi à 16h30

- Mortal Engines, samedi à 21h et dimanche à 16h30

Des centaines d’années après qu’un événement apocalyptique a détruit la Terre, l’humanité s’est adaptée pour survivre en

construisant de gigantesques villes mobiles, prenant sans pitié le pouvoir sur d’autres villes mobiles plus petites. Deux personnages que tout oppose vont alors former une alliance hors du commun, destinée à bouleverser le futur.