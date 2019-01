L'agenda de vos sorties pour ce week-end des 5 et 6 janvier

Nouvelle-Aquitaine, France

Chasse aux Trésors, dimanche, Au Parc de Loisirs du Hautacam de 14 à 16h

Une carte et une boussole à la main partez à la découverte des énigmes !

Pour plus de fun, 2 descentes de mountain luge par personne !



Ne perdez pas le nord !

Animations de Noël - J'Ivre d'Hiver - Tour des contes à OLORON-SAINTE-MARIE, samedi de 16 à 18h

Conte proposé et lu par Marion Lo Monaco (dès 7 ans).

"Un tourbillon de flocons autour des maisons et des pavés. J'ai levé la tête, ouvert la bouche et un flocon est tombé sur ma langue. Puis un autre. Et encore un! Ils ont fondu et sont descendu en moi. J'étais complètement ivre d'hiver...Et j'ai entendu des histoires! Ces contes vont se réchauffer de bouche à oreilles, écoutez voir!"

Exposition de photographies "Secret de cimes", jusqu’à ce dimanche soir à la médiathèque municipale de Cauterets

Exposition de photographies d'Hadrien Brasseur, photographe et accompagnateur en montagne.

Partez à la découverte de la faune et de la flore des massifs pyrénéens.

Concert du Nouvel an de l'OPPB au Zénith de PAU samedi 5 janvier à 20h30 et le dimanche 6 janvier à 11h et 17h

« Que du bonheur », hommage aux plus grands succès de la chanson française.

A cette occasion l’Orchestre de Pau Pays de Béarn, sous la direction de Façal Karoui, recevra Isabelle Georges, Frederik Steenbrink, Jeff Cohen et Roland Romanelli ainsi que les enfants de l’orchestre de jeunes El Camino.

"Que du bonheur" pour ce concert !

Lecture dans les coins et recoins à ORTHEZ au Musée Jeanne d’Albret, samedi de 15h30 à 17h30

Deuxième édition de ce rendez-vous pour les petits et tout-petits visiteurs et une façon différente d'aborder le musée en venant (avec son doudou et son coussin éventuellement) écouter des contes et des nouvelles.

Cette année, les lectrices piocheront notamment dans les récits d'aventure de Résie Pouyanne et la série Emilie de Domitille de Pressensé.

Quatre "coins lecture" seront répartis dans les salles du musée et libre aux participants d'aller de l'un à l'autre.

Un goûter sera ensuite proposé aux jeunes visiteurs.