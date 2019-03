L'agenda de vos sorties pour ce week-end des 9 et 10 mars

Gastronomie, Histoire, Agriculture, Sport, Cinéma et Musique sont au programme de votre week-end

Nouvelle-Aquitaine, France

9ème Salon du vin et de la Gastronomie à Morlaas, samedi et dimanche

De nombreux producteurs français vous convieront à déguster une sélection de leurs meilleurs produits. Des centres de formations d'apprentis seront également présents.

Toute la journée, démonstrations de fabrication de gâteau à la broche et de croustades.

Concours de dégustation de vins : « des Pipelettes et du Vin » Dégustation assurée par un jury 100% féminin.

France Bleu Béarn sera en direct samedi et dimanche de 11h à 12h30

Gourmets, vous avez un rendez-vous important ce week-end !

Quinzaine du cinéma ibérique à Nay

Samedi 20h : Projection du film "Placido", 1961, Luis Garcia Berlanga.

Synopsis: Sous prétexte d'une opération caritative, chaque famille bourgeoise reçoit un pauvre à sa table de Noël.

En version sous-titrée français.

Dimanche 17h : Projection du film "7 virgenes", 2005, Alberto Rodriguez.

Synopsis: Tano, adolescent autorisé à quitter sa maison de correction, va vivre un voyage initiatique. Quel sera son choix de vie ?

En version sous-titrée espagnol.

Cinéphiles, ce rendez-vous est pour vous !

Concert Orain Airson Morrigann à l’Espace Dantza de Pau à 21h

Musiciens, chanteurs et danseurs de la troupe " La Lande aux Corneilles".

Une plongée dans l'imaginaire celtique. Une entrée en résonance avec des musiques, chants, des gestes venus d'un espace où règnent les forces de la nature et la magie.

Musique !

Salon de l’Agriculture de Tarbes jusqu’au 10 mars au parc des expos de Tarbes

SAMEDI :

09h30 Concours Inter-Départemental race bovine Brune (Ring Hall 1)

09h30 Café débat « Consommer local, un acte citoyen ? » animé par Slow Food et l’équipe HaPy Saveurs (Salon des produits fermiers et artisanaux Hall 3)

10h30 Concours Inter-Départemental race bovine Montbéliarde (Ring Hall 1)

10h30 Atelier Gourmand « Autour de nos filières locales » animé par les Cuisiniers Pot’Chefs (Salon des produits fermiers et artisanaux Hall 3)

11h00 Démonstration de fabrication de fromage (Bergerie)

12h00 Atelier Gourmand « Déclinaison de la truite des Pyrénées » animé par Jean-Louis Polak, chef du restaurant l’Assiette au bord de l’eau à Gavarnie-Gèdre (Salon des produits fermiers et artisanaux Hall 3)

13h00 Dégustation de viande d’agneau Label Rouge Sélections des bergers par la COPYC (Bergerie)

13h30 Atelier Gourmand « Bœuf des Hautes-Pyrénées » animé par Xavier Spadiliero,chef du restaurant Le Réverbère à Vic en Bigorre (Salon des produits fermiers et artisanaux Hall 3)

14h00 Concours Départemental race bovine Prim’Hostein (Ring Hall 1)

15h00 Démonstration de tonte de brebis (Ring de la Bergerie)

15H00 Atelier Gourmand « Chevreau confit et Haricot tarbais » animé par Mathieu Espagnacq, chef du restaurant Le Petit Gourmand à Tarbes (Salon des produits fermiers et artisanaux Hall 3)

15h30 Concours Départemental race bovine Blonde d’Aquitaine (Ring Hall 1)

16h00 Présentation des races ovines et caprines des Pyrénées (Ring de la Bergerie)

16h30 Atelier Gourmand « Autour du lait Blanc des Hautes-Pyrénées » animé par les éleveurs du 65 (Salon des produits fermiers et artisanaux Hall 3)

17h00 Dégustation de viande d’agneau Label Rouge Sélections des bergers par la COPYC (Bergerie)

17h30 Atelier de Zythologie « Initiation à la dégustation de bières » animé par Joël Botte de la Brasserie du Pépère, Pouyastruc (Salon des produits fermiers et artisanaux Hall 3)

16h30 Atelier Gourmand « Veau HaPy Saveurs » animé par Luc Bankuti, membre des Tables du Lys Bigourdan et chef de l’Etal 36 à Tarbes (Salon des produits fermiers et artisanaux Hall 3)

DIMANCHE :

09h30 Café débat « Qu’est-ce que la cuisine Bigourdane ? » animé par Slow Food et l’équipe HaPy Saveurs (Salon des produits fermiers et artisanaux Hall 3)

10h00 Défilé race bovine Brune et remise des Sabots (Ring Hall 1)

10h30 Défilé race bovine Montbéliarde et remise des Sabots (Ring Hall 1)

10h30 Atelier dégustation sensorielle « Initiation à la dégustation de vin et de fromage » animé par les Fromagers Fermiers de Bigorre, Le Clos Fardet et la participation des élèves du Lycée Lautréamont de Tarbes (Salon des produits fermiers et artisanaux Hall 3)

11h00 Défilé race bovine Prim’Holstein et remise des Sabots (Ring Hall 1)

11h00 Démonstration de fabrication de fromage (Bergerie)

11h30 Challenge qualité du Lait (Ring Hall 1)

12h15 Défilé race bovine Limousine et remise des Sabots (Ring Hall 1)

12h30 Atelier Gourmand espagnol « Produits présentés et dégustés » animé par Serge Bergeret, de Slow Food et les producteurs espagnols (Salon des produits fermiers et artisanaux Hall 3)

13h00 Dégustation de viande d’agneau des Pyrénées par la COPYC (Bergerie)

13h30 Atelier Gourmand participatif « Pâtisserie » animé par les Cuisiniers Pot’Chefs (Salon des produits fermiers et artisanaux Hall 3)

14h00 Défilé race bovine Bazadaise et remise des Sabots (Ring Hall 1)

14h30 Défilé race bovine Gasconne et remise des Sabots (Ring Hall 1)

15h00 Défilé race bovine Charolaise et remise des Sabots (Ring Hall 1)

15h00 Démonstration de tonte de brebis (Ring de la Bergerie)

15h00 Atelier Gourmand « Des artisans bouchers et charcutiers « Le Porc Fermier »animé par Michel Bousquet et Stéphanie Manse charcutiers des Hautes-Pyrénées (Salon des produits fermiers et artisanaux Hall 3)

15h30 Défilé race bovine Blonde d’Aquitaine et remise des Sabots (Ring Hall 1)

16h00 Présentation des races ovines et caprines des Pyrénées (Ring de la Bergerie)

16h30 Atelier Gourmand « Confiture de pomme » animé par Martine Prieur de l’association des Paysans des Baronnies (Salon des produits fermiers et artisanaux Hall 3)

17h00 Dégustation de viande d’agneau des Pyrénées par la COPYC (Bergerie)

SAMEDI ET DIMANCHE, France BLEU BEARN EST EN DIRECT DEPUIS LE SALON DE 10h à 12h30.

Le monde agricole a rendez-vous avec vous

Conférence de la Société des Amis du château « un chapitre inédit de la vie d’Henri IV » à Pau, samedi à 15h

par M. Dénes Harai, membre de la Société Henri IV, auteur de plusieurs livres et de nombreux articles sur l’histoire politique française et hongroise des 16e et 17e siècles.

L’une des rares périodes encore peu connues de la biographie d’Henri de Navarre, futur roi de France sous le

nom d’Henri IV, est celle du séjour du prince dans le Sud- Ouest, entre janvier et mai 1572, comme lieutenant général de sa mère, Jeanne d’Albret, reine de Navarre.

4ème Edition du Traildes Costalats à Mazères Lezons dimanche

Au programme :

- 33km 1300D+, en solo ou relais mixte 18/15km

- 20km 750D+

- 13km 450D+

- Costa'Kids

- VTT 35KM 1000D+ Marche 9km