L'agenda de votre week-end 8 et 9 décembre

Voici quelques idées de sorties pour ce week-end des 8 et 9 décembre 2018. Au programme des contes de Noel, le Téléthon, le salon du livre d'Argelès, le marché de Noel de Morlaas et un concert de musique classique à St Pé de Bigorre

Nouvelle-Aquitaine, France

Des contes de Noël dès 3 ans dans les médiathèques de Pau

Le Réseau des médiathèques de l'aggomération paloise propose trois représentations du spectacle Le Grenier de mon enfance, un ensemble de trois contes de Noël interprétés par la compagnie Jour de Fête, vendredi 7 et samedi 8 décembre.

Un frère et une soeur, se remémorent lors d’un vide-grenier de Noël leurs souvenirs d’enfants baignés de joie, de mélancolie, d’un peu de peur et de quelques chants. Un moment de pure magie de Noël autour de trois contes, proposé par la Compagnie Jour de Fête. Spectacle gratuit. A partir de 3 ans.

 Le vendredi 7 décembre 2018 à 18h à la médiathèque de Billère

 Le samedi 08 décembre 2018 à 11h à la médiathèque des Allées - Pau

 Le samedi 08 décembre 2018 à 17h à la médiathèque André-Labarrère - Pau

Plus d'infomations sur https://mediatheques\.agglo\-pau\.fr/

Repas et soirée à la ferme le 7 décembre à 18h 79, route de saint-vincent 64800 COARRAZE

A partir de 18h : visite de la ferme, contact avec les brebis, agneaux, veaux, vaches, truies et porcelets, explication sur le métier de berger et la transhumance. Repas dans la bergerie : apéritif au jurançon, assiette de charcuterie de porc noir, burger fermier au steak haché de veau et ventrèche de porc noir, dessert, vin.

Contes pyrénéens avec David Bordes et Pierre Vidal pour petits et grands.

Tarifs :Repas adulte : 19€, enfant +10 ans : 14€, enfant -10 ans : 11€

Contact renseignements/inscriptions : +33 6 37 99 95 61

3ème Salon du Livre à la salle de la Terrasse à Argelès Gazost

De saines lectures à Argelès ce we !

Rencontres avec des auteurs, des éditeurs, des libraires, ...

Présentations, dédicaces et ventes d'ouvrages.

Ce 3ème Salon est organisé par l'association "Les Mots pour le Dire"

L’APE de l’école Jean Moulin de Morlaàs organise le week-end du 8 et 9 décembre,

en partenariat avec l’association des commerçants de Morlaàs, un marché de Noël. Samedi de 12h à 22h et dimanche de 10h à 18h.

Plusieurs exposants présenteront des idées cadeaux pour Noël, mais vous feront aussi déguster leurs produits. Le Père Noël sera présent durant les deux après-midis. Vous pourrez aussi profiter gracieusement de tours de calèche ou de poney. Samedi soir, un lâcher de 100 lanternes est prévu aux alentours de 21h (lanternes offertes aux personnes prenant un repas sur place) Durant ces deux jours, une buvette et un pôle restauration seront présents pour satisfaire les petites et grandes faims.

Tout ce week-end, vous le savez c’est le Téléthon. Retrouvez toutes les animations en Béarn et en Bigorre sur https://evenement.telethon.fr/2017/. Et pour vos dons, c’est le 3637 !

3637 ! - AFM

Concerts "Noël dans l'Europe Baroque" à SAINT-PE-DE-BIGORRE

Concerts "Noël dans l'Europe Baroque" (Gabrielli, Cererols, Charpentier, Schültz, Praetorius...) interprétés par Choeur de Chambre et orchestre du Conservatoire Guy Lafitte de Saint-Gaudens, Classe de Cuivres Anciens du Conservatoire Henri Duparc de Tarbes.

Direction : Jean-Yves Guerry.



Rendez-vous à 20h30, samedi 8 décembre à l'église de Saint-Pé, entrée libre. http://www\.conservatoire\.agglo\-tlp\.fr/