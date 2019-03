L'agenda de votre week-end des 23 et 24 mars

Du cinéma ibérique, de la musique classique ou du gospel, on fête le printemps à Orion, une initiation aux plantes sauvages, du golf, du triathlon à Gourette et une randonnée pédestres, voici quelques propositions pour votre week-end.

Nouvelle-Aquitaine, France

Clôture de la quinzaine du cinéma ibérique à Nay ce samedi à 20h

Projection du film "El angel de Budapest", 2011, Luis Oliveros.

Durant la seconde guerre mondiale, Angel ambassadeur d'Espagne va sauver des milliers de personnes de l'Holocauste.

Version originale sous-titrée espagnole. Organisée par l'Association ADELANTE en collaboration avec le Consulat d'Espagne de Pau et la ville de Nay.

Fête du printemps à Orion samedi

On va pouvoir ranger les mouchoirs et sortir le bout de son nez ! Voilà déjà trois jours qu'il est arrivé... Le Printemps, la nature qui bourgeonne, le chant des oiseaux... Bistrot et p’tite resto sur place ce soir.

15h-18h : Atelier Soin naturel des plantes. Tout est dans la nature disait l’autre, c’est bien le sujet de cette animation au sein de l'éco-lieu-culturel la Maison LAcaze. Découvrir les trucs et astuces naturels pour le soin de vos plantes : purins, huiles essentielles, aromathérapie et autres curiosités ! Savoir reconnaître et traiter les petites affections de votre potager….

16h à 18h : Atelier à la découverte de la Biodanza. Libérez votre joie de vivre, goûtez au plaisir du corps en mouvement, tout en développant votre capacité de communication dans un groupe chaleureux et bienveillant !

18h30 : Cie midi à l’ouest (17)

19h30 : Repas

21h : Lunacello (31) – Concert

Concert de Gospel à Gan, samedi, 19h45

Concert de Gospel « Jerry & the essentiel gospel singers » organisé par l’association Ladies’Circle 91 Pau en formation. Les recettes seront intégralement reversées aux association ARIMOC (Association Régionale des Infirmes Moteurs d’Origine Cérébrale) et AMFE (Association Maladies Foie Enfant).

Soirée Gospel

Journée d’initiation aux vertus des plantes sauvages à la salle des fêtes de Sarp (65), samedi à partir de 8h45.

Programme de la journée :

8h45-9h00 : Accueil et présentation

9h00-9h45 : Découverte des plantes sauvages tout au long d'une exposition photos

9h50-12h00 : Identification et cueillette de plantes sauvages vertueuses lors d'une randonnée*. Pour les plus jeunes, balade* pour découvrir la nature (enfants de moins de 10 ans).

12h00-13h15 : Pause repas

13h15-15h00 : Confection de remèdes à partir de nos cueillettes

15h00-16h30 : Échange participatif "Usages et limites de la cueillette des plantes sauvages". Pour les plus jeunes, une initiation aux plantes dans le jardin de l'association Serpettes et Chaudrons" (enfants de moins de 10 ans).

* Sous réserve de la météo et du nombre de plantes sur le site, le programme sera modifié. Pensez à une tenue adéquate (parka, pantalon de pluie, bottes, chaussures de randonnée, gourde,...).

Tarifs : 2€ Enfants (6 à 10 ans) 5€ Adultes sur réservation.



Ateliers aroma

Matinée découverte au golf d’Idron ce dimanche matin

Nouvelle Initiation gratuite le 24 mars à 9h et 11h

Attention ! Prochaine RYDER CUP en Italie en 2022 !

Venez Taper votre 1ère Balle au golf d'Idron !

Réservations conseillées au 05.59.27.70.94 ou par mail : contact@golf-compact.fr Toute l’Équipe vous attend nombreux !

Venez taper la balle à Idron !

31ème édition du Pyrénéa triathlon à Gourette, dimanche

Relier Pau à Gourette en individuel ou par équipe de 3 -

Pau/Rébénacq en course à pieds (18 km) - Rébénacq/Gourette en vélo (37 km) bas des pistes jusqu'à Cinto en ski de randonnée (800 m de dénivelé).

Une journée à la montagne

Randonnée « La Printanière » à Artiguelouve, dimanche

Préparez vos chaussures de randonnée !

Orchestre National de Bordeaux Aquitaine au Parvis à Ibos, dimanche à 16h

Au programme, des œuvres de Bach, Mendelssohn, Montsalvatge et de Beethoven

Affiche féminine, mais surtout prestigieuse, que cette rencontre entre la cheffe américaine Karen Kamensek et la violoniste française Fanny Clamagirand.

Le concerto n°2 de Mendelssohn, sommet du romantisme musical par son incomparable richesse mélodique, est d'ailleurs le morceau de choix de ce programme.

On y retrouve également Bach transposé à l'orchestre et la symphonie n°8 de Beethoven, véritable miracle de tension entre rigueur classique et exaltation romantique.