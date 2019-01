L'agenda de votre week-end en Béarn et Bigorre

Pyrénées-Atlantiques, France

Une découverte "musicale"

The SuperSoul Brothers Band à Tarbes

Pour "ambiancer" votre week-end, nous vous invitons ce vendredi dès 20h30 au Soixante-Cinq, 29 avenue Aristide Briand à Tarbes. Vous pourrez y découvrir The SuperSoul Brothers. Un groupe qui perpétue la tradition magique des Deep Soul Revue, dans la pure lignée des live 60's. Un quartet énergique, est un véritable feu d'artifice sur scène. Au menu : du lourd, du neuf... et de "Feelgood Vibes".

Des découvertes "théâtrales"

Blanche neige à Puyoô et à Mont

C'est une version burlesque de Blanche Neige que vous propose ce samedi à Puyoô et à Mont, Annabelle Sergent de la compagnie angevine Loba. Premier volet de sa trilogie intitulée "Bottes de prince et bigoudis", la conteuse vous propose une version contemporaine et revisite largement le mythe de Blanche Neige en la mettant en scène dans des situations inattendues pour elle, mais pas pour nous. Un spectacle destiné au jeune public qu'elle jouera ce samedi 12 janvier à 11h à la Bibliothèque de Puyoô et à 18h à celle de Mont. Deux événements organisés par la Médiathèque mourenxoise MI[X].

Un mouton noir et une brebis galeuse à Tarbes

#Moutons en résidence au Pari à Tarbes - Cie Comme une Compagnie

Une proposition artistique et citoyenne, à la croisée du documentaire en direct, du théâtre multimédia, de la conférence-débat, du happening et du catch. C’est l’histoire d’un Mouton Noir et d’une Brebis Galeuse. Ils n’en peuvent plus de ce monde et ils vont faire un malheur ! Deux exaltés qui, plutôt que de monter sur une caisse au coin d’une rue pour admonester la foule, organisent le spectacle de leurs tourments d’occidentaux hégémoniques. Deux tracassés qui s’emparent de la scène et ses moyens pour enfin dire sans mâcher leurs mots ce qu’ils ont sur le cœur, à grand renfort de médias modernes, de trucages vidéo acrobatiques, de streaming live et de sondages en ligne. Deux qui invectivent la populace, tentent de secouer l’apathie générale, raviver l’indignation, (res)susciter le débat.

Sarah Cousy et Olivier Tarasse achèvent leur résidence au Pari, la fabrique artistique du 21 rue Georges Clémenceau à Tarbes ce week-end :

Vendredi et samedi à 20h30

Dimanche à 16h

Des découvertes "évasion"

La Féria du Camping Car

Feria du camping car de Pau 2019

Le rendez-vous de tous les passionnés de camping-car, de fourgons et vans aménagés ! Jusqu'à dimanche, seront visibles et disponibles à Pau plus de 200 camping-cars neufs ou d'occasions. 60 véhicules seront d'ailleurs prêts à partir. L'occasion de découvrir les dernières nouveautés pour vous offrir des escapades en toute liberté grâce aux 10 marques qui sont réunies ce week-end au Parc des expositions de Pau. L'entrée et le parking sont gratuits.

L'abécédaire passionné du Béarn

L'abécédaire passionné du Béarn de Jean-Marziou et 28 Béarnais passionnants © Radio France - France Bleu Béarn

Jean Marziou, Marc Bélit, Gérard Cazalis, Jean-Paul Basly, Marie-Luce Cazamayou, Sergi Javaloyès et Thierry Issartel seront présents ce samedi dès 16h à l'espace culturel PARVIS de votre centre E.LECLERC Tempo de Pau pour présenter leur ouvrage collectif réalisé avec ferveur : "l'Abécédaire passionné du Béarn". Un ouvrage qui vous permettra de comprendre plus aisément les caractères essentiels du territoire béarnais que vous soyez curieux sur votre propre pays ou néo-Béarnais séduit par cette identité territoriale. Entrée libre évidemment.

Une rencontre qui sera clôturée par la traditionnelle galette des rois ;-)

Retrouvez l'interview à ce sujet de Jean Marziou diffusée dans France Bleu Midi ce lundi 7 janvier.

Des découvertes à "chiner"

Les vides greniers

Dimanche à Nay

Dimanche à Oloron-Sainte-Marie

Dimanche à Tarbes (Puces des Forges)

Les Brocantes

Dimanche à Pau

Dimanche à Lourdes

