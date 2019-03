L'agenda pour le week-end des 30 et 31 mars

Nouvelle-Aquitaine, France

Meillon organise sa 2ème FÊTE DE LA TULIPE.

Elle se déroulera dans la salle polyvalente de Meillon, de 10h à 17h, et s'organisera autour de marchés aux fleurs, bien-être, artisanal et gourmand, et d'animations pour toute la famille qui ponctueront cette journée :

• en matinée : accessibles à tous, une marche solidaire ou une balade historique du centre de Meillon, des danses folkloriques de Lo Cèu de Pau et la Cantèra de l'Ostau Bearnés.

• le midi : un déjeuner champêtre et convivial où chaque visiteur composera son menu avec les assiettes qui seront proposées par les exposants et pourra les déguster dans un espace convivial dédié.

• dans l'après-midi : une parade loufoque d'engins fleuris (voiture ancienne, vélo, trottinette, skate board, patins…) et un concours de dessin.

• Et toute la journée, des ateliers découverte : art floral, massages bien-être, poterie ; des défis/jeux à réaliser en famille...la Tulipe, Tulipes contre le cancer ce dimanche à Meillon

Cauet sur scène à Bordes samedi à 21h

Depuis le succès de son dernier spectacle joué plus de 330 fois dans les salles françaises, Cauet a bien grandi. Ou pas ! A travers un spectacle interactif, réaliste et plus intimiste, Cauet parcourt avec finesse et humour des sujets parfois sensibles tels que le terrorisme, la mal bouffe, la maladie, les mensonges, l'hôpital... mais aussi de par son vécu de la célébrité, la radio, la télévision... et répond à des existentielles.

Salon pyrénéen de la rénovation et de l’architecture de montagne ce week-end à St Lary

Saint-Lary Soulan accueille le 3ème Salon Pyrénéen de l’Architecture et de la Rénovation en Montagne 100% pyrénéen parrainé par Philippe DEMOUGEOT, architecte de renom accompagné de Gaëlle CUISY et Karine MARTIN qui animent depuis 2010 la rubrique "Changer" dans l'émission "La Maison France 5".

Ce salon sera dédié aux échanges avec les propriétaires, conforter le LABEL "Qualité Confort Hébergement" Saint-Lary et poursuivre notre stratégie d’offre gratuite de "coaching-rénovation". Il s’adressera aussi bien aux professionnels qu’aux particuliers de nos vallées. Avec plus de 800 m² d’exposition, il s’impose naturellement comme le découvreur de tendances en matière de décoration et d’aménagement 100% pyrénéen…

Venez faire le plein d’idées grâce aux architectes, architectes d’intérieurs, décorateurs, artisans qui donneront une nouvelle vie à votre appartement ou chalet.

Nettoyage des berges du gave samedi

samedi 30 mars, à partir de 9h et 13h

Rendez-vous à l'ancienne tannerie (impasse Henri IV)

La Gourettoise à Gourette, dimanche

Course de ski d'alpinisme en individuel ou par équipe de 2 pour le parcours élite Alpi tour (1600 m de dénivelé) ou en individuel ou par équipe de 3 pour le parcours Rando tour.

Inscription en ligne : www.pyreneeschrono.fr

Saint Mont en fête

Les vignerons de Saint Mont ouvrent les portes de leur appellation.

Ouvert à tous, ce parcours familial et convivial permet aux visiteurs de découvrir les valeurs et traditions chères au Sud-Ouest. Les vignerons présentent, sur leurs différents sites de production, les vins emblématiques de l'AOC Saint Mont : L'Empreinte, Le Faîte, Château de Sabazan, Château Saint-Gô, Monastère, La Madeleine, ou encore la gamme de vins Bio dégustés et associés à des produits d'exception de la région.

C'est l'occasion unique de déguster les nouveaux millésimes des vins de Saint Mont, de visiter les installations des caves, de percer les secrets des chais et des châteaux, de partir à la conquête du patrimoine historique, enfin, c'est juste l'occasion de mieux connaître nos hommes, nos terroirs et nos valeurs. Pendant trois jours, une dizaine de villages s'animent au rythme des dégustations, des rencontres avec les vignerons, des démonstrations culinaires avec des acteurs de la gastronomie locale, des visites des vignobles dans un esprit festif et convivial, pour le plus grand plaisir des visiteurs, toujours plus nombreux chaque année.

Thierry Trucat nous fera vivre cette fête de St Mont dans « le week-end chez vous » sur France Bleu Béarn samedi.