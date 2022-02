L'agglo de Perpignan va accueillir fin avril un événement cycliste international

L'événement proposera notamment un contre-le-montre entre Estagel et Força Real

Et si Perpignan devenait une destination vélo ? C'est l'ambition de la communauté urbaine, qui va dépenser 200.000 euros pour organiser fin avril un événement cyclosportif de grande ampleur. Plus de 800 participants sont attendus pour trois jours d'épreuves, du 28 au 30 avril, à travers les 36 communes de l'agglo.

Il ne faut pas s'attendre pour autant à voir débarquer à Perpignan les grands noms du cyclisme et les stars du Tour de France : cette manifestation s'adresse surtout aux amateurs, sur le modèle des grandes courses cyclosportives comme l'Ariégeoise ou l'Ardéchoise.

D'importantes retombées attendues

"Notre objectif est clair : c'est de faire du territoire de Perpignan une destination reconnue pour le sport outdoor", explique Robert Vila, le président de la communauté urbaine de Perpignan. "Les retombées de ce type d'événements sont très importantes en terme de notoriété. Pour un euro investi, on génère cinquante euros de retombées pour le territoire".

"Sur trois jours, ce sont 3 à 4.000 personnes - les coureurs et leur famille - qui vont fréquenter les hôtels et les restaurants", renchérit Bernard Fourcade, président de l'Agence de développement économique. "C'est d'autant plus intéressant que l'événement est organisée fin avril, une période de faible saisonnalité".

Trois jours d'épreuves

Evénement phare de la manifestation, la course cyclosportive organisée le samedi 30 avril sera de dimension internationale. Elle a été retenue dans le calendrier officiel de l'UCI (Union cycliste internationale) et sera qualificative pour les championnats du monde Gran Fondo. D'une longueur de 165 kilomètres, la course affiche 2000 mètres de dénivelé positif.

Pour compléter l'événement, un contre-la-montre de 10 kilomètres entre Estagel et Força Real promet aux participants une montée éprouvante et un panorama grandiose sur le Roussillon et le Fenouillèdes. Tandis que les familles ou les cyclistes du dimanche pourront profiter d'une épreuve cyclotouriste de 50 ou 98 km au départ du Castillet.

Infographie - Communauté urbaine de Perpignan

Organisation monstre

Pendant trois jours, l'agglo de Perpignan va vivre au rythme du vélo. Toutes les communes de la communauté urbaine seront traversées par les coureurs et les motards encadrant les épreuves. Un grand "village outdoor" accueillera les sponsors et les acteurs de la filière.

"Cet événement nécessite quasiment un an de préparation", détaille Guy Albalat, élu à l'Agence de développement économique. A ce jour, une centaine de participants ont validé leur inscription, dont un quart d'étrangers.

Contre la montre – Jeudi 28 avril

Départ : Estagel

Arrivée : Força Real

Distance / Dénivelé : 10 km / 390m D+

Course cyclosportive - Samedi 30 Avril

Départ / Arrivée : Perpignan

Distance / Dénivelé : 165 km / 2000m

Cyclo-touristique - 50 km - Samedi 30 avril

Départ / Arrivée : Perpignan

Distance / Déniveler : 50 km / 110m D+

Cyclo-touristique - 98 km - Samedi 30 avril