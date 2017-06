L'Aiguillon-sur-Mer : l'école Jacques Maury en lice pour remporter la deuxième édition de la Fabrique à Chansons !

Les élèves de l'école Jacques Maury de L'Aiguillon-sur-Mer, en Vendée, sont très fiers. Leur chanson "Paddle" a été sélectionnée parmi les onze finalistes du concours "La Fabrique à Chansons", organisé par la SACEM et l'Education nationale, en partenariat avec France Bleu.

Un immense sourire barre le visage des 25 élèves de la classe CM1/CM2 de l'école Jacques Maury de L'Aiguillon-sur-Mer quand on leur parle de leur chanson "Paddle". Ils font partie des onze finalistes du concours "La Fabrique à Chansons", organisé par la SACEM et l'Education nationale.

Neuf mois de travail avec un auteur-compositeur

Les enfants âgés de dix à onze ans ont travaillé toute l'année pour la fabrication de cette chanson. Ils ont écrit les paroles, composé la mélodie et réalisé un clip avec l'aide de Gérald Genty, un auteur-compositeur-interprète. "On a beaucoup de chance de l'avoir, sourit Louane. On avait fait la mélodie mais après il fallait écrire le texte, trouver les rimes, c'était dur".

Les enfants ont choisi de décrire une histoire d'amour. "Le maître nous a parlé du thème maritime, se rappelle Maellys. Du coup, on a pensé à un couple, Marie et Tim". Les deux personnages s'aiment mais "ils ont peur de se rapprocher, ils sont timides".

La chanson parle de couples parce qu'il y en a beaucoup à l'école" - Lisa

"On a trouvé plein de jeux de mots avec paddle : clin d’œil, Seattle, Google", expliquent les enfants. Et ils ne sont pas peu fiers du résultat. "On a travaillé longtemps dessus mais à la fin, ça donne un joli résultat", souligne Mathias. Les 25 élèves ont même donné un concert à L'Aiguillon-sur-Mer le 13 juin dernier.

Pour leur instituteur, Goulven Hamel, ce projet était surtout l'occasion de leur faire découvrir le milieu de la musique et de toucher à de nombreuses disciplines. "On a travaillé l'écriture mais aussi les arts visuels avec la réalisation d'un clip, justifie l'enseignant. Donc ça regroupe beaucoup de matières enseignées à l'école."

On réalise un rêve, on est super fières"- Madeline et Rose

Pour remporter un des trois prix du concours, les élèves de l'école Jacques Maury comptent sur vous. Vous pouvez voter pour votre chanson préférée sur francebleu.fr. Les résultats seront annoncés le 30 juin prochain. Les gagnants figureront sur le CD "les grands prix SACEM".