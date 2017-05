"L'Air du Temps" un festival éo-responsable à Lignières

Les "Bains Douches" s'engagent pour toujours plus de protection de l'Environnement et préparent un festival 2017 de "l'Air du temps "éco responsable.

La salle de spectacle de Lignières a signé une charte "événement éco-responsable " et met en place de nombreuses initiatives pour réduire son impact environnemental. Les spectacles , les manifestations culturelles en tout genre et les festivals de musique sont extrêmement énergivores. C'est surtout le poste transports qui est le plus polluant. 70 à 80 % des gaz à effet de serre émis pour un festival proviennent des déplacements en voitures des festivaliers comme des artistes. C'est pour cela que les Bains Douches proposent des navettes gratuites depuis Bourges.

Depuis la signature de cette charte éco-responsable, le festival se dote d'un ambassadeur du tri. Cet agent va sensibiliser les festivaliers au tri des déchets et à la consommation durable. Autre initiative, les Bains Douches ont fait fabriquer des sacs recyclés à partir des bâches de kakémonos. La salle de spectacle utilise en moyenne chaque trimestre huit kakémonos pour annoncer ses spectacles. L'association d'insertion AGIR en a confectionné une cinquantaine qui seront vendus lors des concerts de "l'Air du Temps". Le festival démarre le 24 mai et se terminera le 27 mai avec cette année en tête d'affiche Thomas Fersen et François Morel.