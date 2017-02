L'alcool, invité indésirable aux Gras de Douarnenez 2017

Les Gras, c'est le rendez-vous incontournable de l'hiver à Douarnenez. Cinq jours de fête et de carnaval, autour des Halles et du Port du Rosmeur. Cette année, la Préfecture du Finistère veut bannir ou presque l'alcool de la fête.

J-3 avant le lancement des Gras de Douarnenez. Le traditionnel et incontournable carnaval douarneniste, qui va se dérouler du samedi 25 au mercredi 1er mars. Cinq jours de fête et de déguisement, autour du Den Paolig, le roi du Carnaval. Plusieurs milliers de personnes sont attendues autour des Halles et sur le port du Rosmeur. Alors forcément, forces de l'ordre et bénévoles du comité d'animation seront sur le pont pour la sécurité du public.

Et la bête noire des autorités à l'occasion des Gras de Douarnenez, cette année, c'est l'alcool. La Préfecture du Finistère va prendre, pour la première fois, un arrêté pour interdire la consommation et le transport d'alcool dans tout le périmètre du carnaval. En dehors des bars qui fermeront à deux heures du matin, impossible donc de vous promener une bière à la main autour des Halles ou sur le port du Rosmeur. Interdit aussi de transporter de l'alcool dans votre voiture si vous vous rendez à Douarnenez pendant les Gras. Les forces de l'ordre seront mobilisées pour faire respecter cet arrêté préfectoral.

Vigipirate, stationnement et circulation

La sécurité, pendant les fêtes, ce sera aussi le plan vigipirate, état d'urgence oblige. Les autorités ne dévoilent pas le dispositif précis, pour des raisons assez évidentes de confidentialité. En revanche, une chose est sûre : des barrières délimiteront le secteur dédié au carnaval. Et pour éviter tout risque de camion fou, comme lors de l'attentat de Nice, par exemple, des voitures seront stationnées devant ces barrières pour bloquer le passage. De quoi dissuader tout en maintenant un accès rapide aux petites rues de Douarnenez pour les secours, en cas d'urgence.

Et puis, comme chaque année, la ville de Douarnenez prend les dispositions nécessaires en terme de circulation et de stationnement. Ils seront interdits, dans diverses rues du quartier des Halles et du port, pour raisons de sécurité. Retrouvez le détail de ces mesures ci-dessous :

HOTEL DE VILLE – Installation d’un point multi-services (Préfecture, Gendarmerie, pompiers, Croix-Rouge, poste médical…)

Du samedi 25/02 (15h) au dimanche 26/2 (9h)

Du mardi 28/02 (19h) au mercredi 1/03 (8h)

Stationnement interdit place du Bicentenaire et rue Berthelot, sur les emplacements situés, au pignon de la mairie (hors places réservées aux personnes handicapées).

CENTRE-VILLE

Samedi 25/02 de 15h à 19h

Stationnement interdit rue du Docteur Mevel (au droit de l’Office de Tourisme) - place des Halles - rue Duguay Trouin (entre la rue Jean Jaurès et la rue Jean Barré).

Du samedi 25/02 au mercredi 1/03, de 13h à 20h

Pendant la durée de la fête foraine, circulation rue Duguay Trouin mise en sens unique entre la rue Berthelot et la rue Jean Barré. Circulation autorisée de la rue Jean Barré, vers le giratoire de l’Octroi. Véhicules en provenance du giratoire de l’Octroi déviés par la rue Berthelot.

PORT DU ROSMEUR

Samedi 25/02 de 15h à 19h

Stationnement interdit parking de la Glacière.

Du samedi 25/02 (9h) au dimanche 26/02 (9h),

Du mardi 28/02 (12h) au mercredi 1/03 (8h)

Stationnement interdit sur le parking situé entre le bâtiment de la Criée et le boulevard de la France Libre.

Du vendredi 24/02 (17h) au lundi 27/02 (9h)

Du mardi 28/02 (17h) au mercredi 1/03 (8h)

Du mercredi 1/03 (16h) au jeudi 2/03 (8h)

Stationnement interdit sur les parkings situés terre-plein du port et au niveau de la jetée du Rosmeur.

PORT RHU - Installation d’un poste de secours à la MJC

Du samedi 25/02 (15h) au dimanche 26/02 (9h)

Du mardi 28/02 (15h) au mercredi 1/03 (9h)

Stationnement interdit sur le parking de la MJC et boulevard Camille Réaud, entre la rue Daniel Le Flanchec et le monument aux morts.

Du samedi 25/02 (19h) au dimanche 26/02 (9h)

Du mardi 28/02 (19h) au mercredi 1/03 (8h)

Stationnement strictement interdit en dehors des zones signalées boulevard Camille Réaud à partir de la MJC - quai du Port Rhu - boulevard du Général de Gaulle.

Poste médical avancé et déclenchement du plan rouge

Du samedi 25/02 (15h) au dimanche 26/02 (9h)

Du mardi 28/02 (15h) au mercredi 1/03 (9h)

Stationnement interdit, boulevard Camille Réaud, entre la rue Daniel Le Flanchec et la rue du Guet.

En cas d’incident grave, un Poste Médical Avancé sera aménagé, à la M.J.C. situé boulevard Camille Réaud, ainsi qu’un axe prioritaire reliant le site de la fête à ce Poste médical Avancé. Le stationnement des véhicules sera interdit le long de cet axe prioritaire, en dehors des emplacements délimités au sol : Boulevard de la France Libre - Boulevard Richepin - Boulevard Camille Réaud (jusqu’au parking de la M.J.C.)

En cas de déclenchement du plan rouge, la circulation sera interdite sur l’axe prioritaire, exception faite, des véhicules de secours et de ceux des forces de l’ordre.

NOCE ET DEFILE DES GRAS - Dimanche 26/02

Parcours du défilé

Terre-plein du port - Quai du Grand Port - Rue du Grand Port - Rue de la Marine - Rue du Centre - Rue Voltaire - Rue Eugène Kerivel - Rue des Plomarc’h - Rue Jean Jaurès - Rue du Pont - Rue Louis Pasteur - Rue Duguay Trouin - Rue Jean Bart - Carrefour rue Henri Barbusse

De 12h30 à 19h - Circulation et stationnement interdits sur le parcours du défilé.

De 13h à 18h - Véhicules en direction du centre-ville déviés par le boulevard du Général de Gaulle

De 10h à 19h - Stationnement interdit place des Halles

BAL DES ENFANTS / INCINERATION DU DEN PAOLIG - Mercredi 1/03

De 14h à 18h - Stationnement et circulation interdits place des Halles et sur le pourtour des Halles

De 19h à 22h - Circulation et stationnement interdits - place des Halles - rue Voltaire - place Gabriel Péri - rue Anatole France - quai du Petit Port.

COURSE DES GARCONS DE CAFE - Lundi 27/02

De 14h à 17h – La circulation pourra être interrompue sur le parcours de la course des garçons de café (quartier des halles et du port).

PARKING BEZIER (raisons d’ordre public)

Du samedi 25/02 (15h) au dimanche 26/02 (9h) - Stationnement interdit sur l’ensemble du parking.

Mardi 28/02 - Accès au parking interdit à partir de 14h. Devra être entièrement libéré au plus tard à 17h.