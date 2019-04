L'Alhambra cinéma d'art et d'essai préféré des spectateurs français !

Marseille peut être fière de son cinéma d'art et d'essai du quartier Saint-Henri. D'après une enquête menée par Médiamétrie, cette salle est sur le podium et même en tête des cinémas préférés des français pour l'année 2018.

Marseille, France

A Marseille, voilà une très belle récompense pour le cinéma L'Alhambra quartier Saint-Henri, dans le 16e arrondissement. Ce cinéma d'art et d'essai, qui fêtera les 30 ans de sa réouverture l'année prochaine, a réussi sa mue. A tel point que dans le cadre de son étude sur les cinémas français, l’institut Médiamétrie (plus de 80 000 personnes interrogées) le place tout simplement devant toutes les salles, pour l’année 2018. Devant le cinéma "Le Méliès" à Montreuil en région parisienne, et devant le multiplexe d'Angoulême.

Les critères de sélection ? ils dépassent la simple programmation. Il s'agit de la satisfaction du public : à la fois sur la convivialité, sur les rencontres, sur l'exigence de l'équipe. C'est, plus généralement, la qualité de l'accueil qui est ainsi récompensée. Et l'équipe dirigée par William Benedetto soigne tout ce qui compose la famille du cinéma pour faire de son lieu de vie une véritable théâtre d'échanges. Spectateurs et acteurs, tout le monde est mis en valeur pour se sentir "chez lui" au fil de l'année.

Bientôt une 2e salle

Pour l'instant, l'Alhambra ne s'appuie que sur une seule salle. 230 places. Mais le public est vraiment au centre du projet. Evidemment, l'effort est d'abord fourni sur la programmation. L'Alhambra n'hésite pas d'ailleurs à laisser du temps aux films, pour qu'ils s'installent. Des paris sur la durée qui font sa réputation et sa réussite. Mais le projet est bien plus global, tourné vers un public qui s'est approprié les lieux au fil du temps.

L'unique salle -pour l'instant- de l'Alhambra (Marseille). 230 places © Radio France - Tony Selliez

L’Alhambra est classé cinéma “Art et Essai” avec les 3 labels : Jeune Public, Patrimoine et Recherche et Découverte.

"ça fait plaisir, parce que le public est au centre de notre projet. L'art et essai, c'est une question de programmation de films, mais avant tout c'est comment on positionne tout ça dans un projet et dans une relation, dans une rencontre (..) rencontre avec des réalisateurs par exemple, parce qu'on accueille beaucoup d'équipes" Amélie Lefoulon, la directrice adjointe

Amélie Lefoulon dans la salle de projection de l'Alhambra (Marseille, Saint-Henri) © Radio France - Tony Selliez

Les tarifs ? Imbattables. 6 euros pour les adultes, 5 euros seulement même pour les abonnés, et 4 euros pour les enfants.

"C'est un "truc de quartier". Comme le bistrot. Tu vas au bistrot comme tu vas au cinéma. A euros la place, je peux emmener mes enfants au ciné tous les week-ends. C'est cette ambiance familiale qui existe ici grâce à toute l'équipe de ce cinéma" Régis, un voisin et habitué

L'Alhambra a aussi tout un volet éducatif. De nombreux partenariats avec l'Education Nationale. Chaque année, le cinéma accueille entre 7 et 8 000 élèves de la région.

Et la mairie de Marseille ne s'y trompe pas, elle va accompagner un nouveau projet. Il a été voté début avril. Il y aura bientôt enfin une 2e salle, cette fois 70 places sous une verrière qui va être rénovée.

Félicitations à l'Alhambra élu cinéma préféré des Français ! 👏📽️🥇

Lors de sa séance du 1er avril, le conseil municipal de la Ville de Marseille a voté une délibération engageant un projet de modernisation de l'Alhambra (seconde salle, espace de restauration, verrière rénovée). pic.twitter.com/KGLQRpsgym — Ville de Marseille (@marseille) April 23, 2019

L'Alhambra va bientôt proposer sa reprise de la "15e des réalisateurs". c'est-à-dire toute la sélection de films du Festival de Cannes.