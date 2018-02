Jean Dujardin est venu présenter en avant-première le dernier film de Laurent Tirard. Aux côtés de Mélanie Laurent, il incarne le capitaine Neuville, lâche, fourbe, sans scrupules, mais avec panache ! C’est le retour de Jean Dujardin à la comédie et au Festival du film de l’Alpe d’Huez.

l'histoire

Elle est droite, sérieuse et honnête. Il est lâche, fourbe et sans scrupules. Le capitaine Neuville est lâche, fourbe et sans scrupules. Elle le déteste. Il la méprise. Mais en faisant de lui un héros d'opérette, elle est devenue, malgré elle, responsable d'une imposture qui va très vite la dépasser…

Jean Dujardin séduit par le scénario du "retour du héros" Copier

la bande-annonce

La rencontre

Jean Dujardin répond aux esprits chagrins qui lui reprochent ses choix de carrière Copier

Jean Dujardin de retour au Festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez quinze ans aprés "Bienvenue chez les Rozes" - Cyril Entzmann

Jean Dujardin évoque ses projets ciné Copier

Jean Dujardin à propos de la saison 3 de "Dix pour cent" Copier

Le film “Le retour du héros” a clôturé le 21e Festival international du film de comédie en Isère, à découvrir en salles à partir du 14 février 2018.