L'alpiniste drômoise Elisabeth Revol à Grenoble le 7 novembre

Grenoble, France

Sa dernière apparition devant le public français remontait au mois de décembre 2017. Elisabeth Revol s'était rendue à Autrans - en Isère déjà - non pas pour parler de ses exploits (à l'époque elle avait déjà gravi quatre sommets de plus de 8.000 m) mais pour participer au Festival international du film de montagne (FIFMA) en tant que membre du jury. Trois jours entiers elle s'était enfermée dans une salle obscure pour visionner la sélection. Au micro de France Bleu Isère, dans le studio de campagne installé à l'Escandille, elle était restée discrète sur ces futurs objectifs. On lui avait bien demandé si elle ne mijotait pas quelque chose du côté du Nanga Parbat (8.125 m), dont elle avait déjà tenté l'ascension hivernale par trois fois... Deux semaines plus tard, elle s'envolait pour le Pakistan. Et fin janvier 2018, la voilà au sommet du Nanga Parbat en compagnie du Polonais Thomas Mackiewicz.

Lors de la remise du grand prix du festival d'Autrans en 2017 © Radio France - Lionel Cariou

Un film qui évoque son sauvetage et un livre sur son histoire

La descente est une fuite. "Tomek", aveuglé par l'ophtalmie, est déjà rongé par l'oedème causé par la très haute-altitude et le manque d'oxygène. Elisabeth Revol doit le soutenir et guider ses pas. Elle finit par le laisser à l'abri d'une crevasse à plus de 7.000 mètres pour aller chercher du secours. Mais pour Tomek il est déjà trop tard et c'est désormais elle, bientôt gagnée par le gel, qu'il faut secourir. En France, une campagne de financement participatif est lancée pour payer les frais d'hélicoptère alors que Denis Urubko et Adam Bielecki, qui tentent le K2 (8.611 m) avec une expédition polonaise, interrompent leur ascension pour l'extirper du piège blanc. Épuisée mais vivante, Elisabeth Revol rentre en France. Tomek, lui, est resté sur la montagne. Personne ne pouvait rien pour lui.

Adam Bielecki, l'un des sauveteurs d'Elisabeth Revol, sera à Grenoble le 7 novembre - crédit Ladek Mountain Festival

L'alpiniste drômoise, qui avec le Naga Parbat a gravi cinq des quatorze sommets de plus de 8.000, soigne ses gelures à Sallanches. Sur son lit d'hôpital elle répond aux questions d'une journaliste de l'AFP, les mains et les pieds enrubannés. Quelques jours plus tard à Chamonix Elisabeth Revol donne une conférence de presse au cours de laquelle elle fustige la lenteur des secours pakistanais. Puis c'est le silence. On la revoit en septembre 2018 au festival de Ladek, en Pologne, au côté de la veuve de son ami Thomas Mackiewicz.

Retour à la montagne

Au printemps dernier, elle est repartie en montagne. La très-haute montagne. La plus haute, même. Sans dire un mot, elle s'est attaquée avec succès à l'enchaînement Everest-Lhotse, une traversée mythique à plus de 8.000 mètres. Mais l'himalayiste de poche (1,56 m pour 48 kg... avant expédition) ne n'est pas arrêtée là. Le mois dernier "Eli", comme la surnomment ses proches, se dressait sur la cime du huitième sommet de la planète, le Manaslu (8.163 m). Là encore en toute discrétion : ni tweet, ni post sur Facebook - pas trop son truc. Avec désormais huit sommets de plus de 8.000 mètres au compteur (la quasi totalité sans oxygène et en style léger, voire solitaire et parfois en hiver), la Drômoise force le respect.

Elle a couché son histoire sur le papier avec l'aide de la journaliste Éliane Patriarca . "Vivre" est paru le 16 octobre aux éditions Arthaud. Après une tournée de promotion auprès des journalistes, Elisabeth Revol retrouvera donc le public à Grenoble le jeudi 7 novembre à l'occasion des Rencontres du cinéma de montagne. La soirée sera consacrée à l'alpinisme polonais avec notamment un film retraçant l'expédition hivernale au K2 en 2018, interrompue quelques jours pour aider les naufragés du Nanga Parbat. Sur la scène du Palais des Sports, Elisabeth Revol retrouvera Adam Bielecki, l'un de ses sauveteurs.