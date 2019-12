L'Alsace à New York : tartes flambées et spätzles à Brooklyn

Alsace, France

Riesling, gewurztraminer, picon... Il flotte comme un air d'Alsace dans ce petit restaurant de quartier à Brooklyn. Sur la devanture et les murs de cet établissement new-yorkais, l'image d'une cigogne nous confirme que nous ne nous sommes pas trompés d'adresse. Nous sommes au restaurant La Cigogne, tenu par Damien Frey, un Alsacien de 37 ans, qui a grandi entre Turckheim et Strasbourg.

Damien Frey, à New York, le 3 décembre 2019 © Radio France - Aude Raso

L'établissement a ouvert en juin 2014. Kelly, une habituée, est attablée avec ses trois enfants : "Nous avons pris une tarte flambée avec crème fraîche, fromage de chèvre, bacon et miel". "Mes enfants l'appellent la 'pizza au fromage de chèvre'. C'est délicieux, mais je n'arrive jamais à en manger, les enfants mangent tout", rigole cette Américaine, qui ne connaissait pas la cuisine alsacienne avant l'arrivée de ce restaurant dans son quartier.

S'adapter à la clientèle américaine

Contrairement aux spätzles, la tarte flambée est loin d'être connue aux Etats-Unis. "Les Américains pensent que c'est un hybride de quiche lorraine et de tourte, il faut donc leur expliquer", acquiesce Damien Frey, qui a dû également s'adapter aux goûts new-yorkais. Il propose à la carte quelques originalités, notamment une tarte flambée aux artichauts, épinards, fromage fontina et pignons de pains. "Ça peut faire bondir les puristes, mais celle-ci marche très bien !", rigole l'Alsacien.

La carte propose également de la soupe à l'oignon, et six vins d'Alsace. "Je ne suis pas un chef, souligne Damien Frey. Quand je suis arrivé à New York, le seul plat que je savais cuisiner ce sont les tartes flambées que je faisais dans mon jardin, et les spätzles. J'ai donc articulé ma carte autour de ces deux plats, et l'ai élargie ensuite à d'autres plats plus classiques, pour attirer une clientèle plus large." Damien Frey a beau jouer avec les codes de la gastronomie alsacienne, il attire également les expatriés alsaciens de New York. Il viendra donner un coup de main à la préparation des tartes flambées sur le marché de Noël alsacien qui se tient à Broadway, du 6 au 22 décembre.

Dans un registre bien plus chic, les Alsaciens peuvent se réjouir de la présence à New York de deux grands noms de la cuisine. Le Strasbourgeois Gabriel Kreuther, deux étoiles au Guide Michelin, possède un restaurant à Bryant Park. L'incontournable autre chef doublement étoilé Jean-Georges Vongerichten possède lui une bonne dizaine de restaurants à Manhattan, dont le célèbre Jean-Georges dans la tour Trump.