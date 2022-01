L'Alsace remporte pour la troisième fois de suite le titre de "région la plus accueillante de France", en arrivant à la première place des "Travellers Review Awads", le concours du site de réservation Booking.com.

L'Alsace désignée région la plus accueillante pour la troisième fois par les utilisateurs du site Booking.com

Riquewihr a été désignée "ville la plus accueillante de France" selon Booking.com

Pour la troisième année consécutive, l'Alsace est désignée "région la plus accueillante de France" selon le concours du site de réservation en ligne Booking.com, un concours qui se base sur les notes et les commentaires positifs des visiteurs. L'Alsace devance Le Nord Pas de Calais et la Bourgogne.

à lire aussi Découvrez les régions les plus accueillantes de France selon les utilisateurs de Booking.com

Quatre villes alsaciennes dans le top 10

L'Alsace fait même coup double car la commune de Riquewihr est désignée "ville la plus accueillante de France". Riquewihr devance un autre village haut-rhinois Ribeauvillé. Pas moins de quatre communes alsaciennes figurent d'ailleurs dans ce top 10 des villes françaises accueillantes : Riquewihr 1ere, Ribeauvillé 2e, Colmar 9e et Eguisheim 10e.

De quoi redonner le sourire aux acteurs du tourisme frappés de plein fouet par la crise du covid. "Cet accueil repose beaucoup sur le bénévolat très important à Ribeauvillé et ça se ressent je pense", explique Jean-Louis Christ le maire de Ribeauvillé à France Bleu Alsace "mais nous devons garder l'authenticité, pour éviter le tourisme de masse qui serait à terme préjudiciable pour Ribeauvillé."