Alex Lutz, la Catherine du Petit Journal de Canal Plus, regrette "une présidentielle de faits divers"

Alex Lutz et son complice Bruno Sanches enfilent les habits de "Catherine et Liliane" pour une émission exceptionnelle ce mercredi sur Canal Plus. Observateur de la vie politique, l'humoriste alsacien regrette une campagne qui tourne "au combat de coqs".

Alex Lutz et Bruno Sanches, qui interprètent chaque soir depuis 2012 les deux secrétaires préférées des Français, ont décidé de monter sur scène. Canal+ diffuse en prime time mercredi soir à 21h le spectacle Le Plateau télé de Catherine et Liliane, dont l'unique représentation a été enregistrée à la salle Pleyel en février dernier. Alex Lutz, originaire de Limersheim dans le Bas-Rhin, explique à France Bleu Alsace que cette nouvelle dimension a permis de développer encore les personnages : "L'exercice sur scène nous a vraiment branchés ! C'est Catherine et Liliane au supermarché, au cours de zumba, dans la vie de tous les jours..."

Dans ce spectacle, Catherine et Liliane se dévoilent : "Ça nous a donné envie de montrer un peu plus les moments éclipsés qu'on ne voit pas derrière leur bureau, leurs soirées entre amis, leurs courses au supermarché, leurs achats de pots de yaourt, leurs cours de zumba, mais aussi leurs états d'âme, leur rapport mélancolique de femme, à l'âge qu'elles ont, leur rapport au monde aussi dans lequel elles vivent".

Catherine et Liliane sont profondément républicaines, pas le parti avec un grand R"

Si Catherine n'a pas sa langue dans sa poche, Alex Lutz non plus : "Elle et Liliane sont profondément républicaines, pas le parti avec un grand R. Elles sont dans l'alternance gauche-droite, c'est-à-dire brocarder autant à droite qu'à gauche, on essaie d'être assez équitables."

Alex Lutz inquiet devant la montée des populismes

A moins d'un mois du premier tour de l'élection présidentielle, Alex Lutz n'a pas toujours le cœur à rire*_.* "J'aimerais bien que les populismes, qui s'installent un peu partout, freinent. Ça m'inquiète tout autant que je le comprends, mais ce que j'aimerais c'est qu'au lieu de stigmatiser des gens, on soit dans un vrai débat, plutôt que d'avoir l'impression d'une présidentielle de faits-divers, c'est un peu dommage, je préfère un vrai combat de coqs sur un programme et des idées."_