L'Alsacien Maxime Klinger rêve de devenir Mister France 2020

Maxime Klinger, un habitant de Kembs, près de Mulhouse, espère décrocher le titre de Mister France 2020. Ce samedi 11 janvier, il défendra les couleurs du Grand Est au Palais des Glaces à Paris. Ses atouts : son sourire et son aisance à l'oral.

Un Alsacien en lice pour l'élection de Mister France qui aura lieu ce samedi 11 janvier, au Palais des Glaces à Paris. Il s'agit de Maxime Klinger, le jeune homme de 20 ans est originaire de Kembs, près de Mulhouse. Il mesure 1 mètre 82 pour 78 kilos.

Il a été élu Mister France Grand Est, en octobre dernier à Colmar. Il essayera de séduire le jury et le public, en défilant en boxer, en maillot de bain, en costume et comme pour l'élection de Miss France, il y aura aussi un passage de discours à l'oral. L'élection a lieu à partir de 20h au Palais des Glaces à Paris, vous pourrez la suivre en Facebook Live sur la page de Mister France.

Du petit gros de la classe au défilé en maillot de bain

Maxime portera le numéro 7, en espérant que cela lui porte chance. Il y a au total 28 candidats, ils sont âgés de 18 à 28 ans. Ses atouts sont son sourire et une aisance à l'oral.

Les atouts de Maxime : son sourire et son aisance à l'oral - René Jacques

Toutefois l'enfance de Maxime a été marquée par des moqueries. "Je me suis retrouvé en béquilles et en fauteuil suite à une maladie. Je suis monté à 105 kilos. J'ai maigri depuis et je suis passé du petit gros de la classe qui mettait un pull à la plage, à quelqu'un qui peut défiler en maillot de bain devant 500 personnes," explique le jeune homme.

Maxime veut devenir coach sportif

Maxime caresse le rêve de devenir Mister France 2020, pour représenter l'élégance et la beauté masculine . Il veut devenir aussi coach sportif. Les salles de sport, il les fréquente régulièrement, au moins 4 à 5 fois par semaine, pour entretenir son corps.

Vous pouvez voter pour Maxime Klinger pour 0,99 euros. Comme pour Miss France, le résultat final est le vote du jury et le vote du public en ligne et celui sur place .