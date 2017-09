L'Altiligérien fondateur de "Bescherelle ta mère" publie son premier livre

Au menu des pages Facebook et Twitter de "Bescherelle ta mère", lancées par l'Altiligérien Sylvain Szewczyk, des fautes d'orthographes à foison. La formule fonctionne : les deux pages sont suivies par plus de 700 000 personnes. Le jeune homme vient de publier son premier livre.

Des fautes d’orthographes accompagnées d'un trait d'humour. C'est la formule de Sylvain Szewczyk pour "Bescherelle ta mère". Une formule qu'il a souhaité enrichir dans son premier livre, Je t'apprends le français bordel, qui est arrivé en librairie il y a quelques jours : toujours des fautes d'orthographes, mais suivies cette fois d'une petite leçon pour essayer de ne pas les reproduire.

C'est que le jeune homme de 24 ans originaire de Saint-Didier-en-Velay s'est rapidement rendu compte des limites de ses publications : "C'est très facile de se moquer quand on commence ce genre de concept. Mais en grandissant et en gagnant un peu en maturité, on comprend que ça peut vite être discriminant." explique-t-il. Et de faire référence aux CV et autres lettres de motivation rejetés car écrits avec trop de fautes.

Alors pour éviter la moquerie pure et dure, Sylvain Szewczyk préfère sélectionner des fautes qui relèvent de la sphère publique : messages des personnalités politiques sur les réseaux sociaux, publicités dans le commerce ... Ce sont ses cibles fétiches. Un terrain de jeu qu'il n'a pas fini d'exploiter, parce que selon lui, la langue française est si compliquée "qu'il y aura toujours des fautes."