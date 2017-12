L'aménagement de la plage du Pont d'Arc a débuté

La deuxième phase des travaux 2017/2018 de l'opération grand site débute en ce moment. Il s'agit d'aménager la plage amont du Pont d'Arc et son accès.

Après la création l'an passé d'un premier parking "intégré" à proximité du belvédère du Pont d'Arc, la deuxième phase des travaux de l'opération grand site se poursuit avec l'aménagement de la plage amont. C'est certainement le site le plus visité d'Ardèche. Un million et demi de voitures passent sur la route des gorges à cet endroit-là et on compte jusqu'à 800 visiteurs par jour en saison. On est là au bord de l'Ardèche juste avant son passage sous le Pont d'Arc.

Un site jusque-là peu mis en valeur

C'est aujourd'hui un terrain vague avec une descente abrupte vers la rivière. Pas de chemin à l'exception de ceux tracés par les visiteurs eux-mêmes et qui sont détruits à chaque pluie un peu forte. On y accède en passant entre des poubelles et des panneaux de signalisation vétustes. Une drôle d'image dans un site d'exception. Les travaux vont donc permettre de remodeler le terrain afin d'aménager une pente douce vers la rivière, des cheminements balisés et des toilettes. Des panneaux seront installés sur le site afin d'expliquer la formation géologique du Pont d'Arc.

Des coupures de la route des gorges en janvier et février

La route des gorges est d'ores et déjà interdites aux véhicules de plus de 3,5 tonnes. A partir du mois de Janvier, la route sera fermée à tous les véhicules entre 8H30 et 17h du lundi au vendredi. Ces coupures devraient durer jusqu'à la fin du mois de février. La fin des travaux est prévue fin mars pour le début de la saison.