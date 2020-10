L'amendement sur l'interdiction de la corrida aux mineurs retiré

C'est un amendement qui devait être examiné ce jeudi et qui espérait faire interdire la corrida aux mineurs. Porté par la députée LREM Samantha Cazebonne, il a finalement été retoqué ce mercredi soir. C'est en fait le projet de loi sur le bien-être animal qui est présenté ce jeudi devant l’Assemblée nationale, défendu par le député écologiste Cédric Villani. A Nîmes, Claire Starozinski la présidente de l'Alliance Anticorrida évoque la possibilité de "pressions au plus haut niveau de l'Etat".

"Que s'est-il passé ? On ne le saura jamais. Une possibilité, déclare Claire Starozinski : c'est qu'il y a eu des pressions au plus haut niveau de l'Etat. On sait que Jean Castex (NDLR : Premier Ministre) , Eric Dupont-Moretti (NDLR : Ministre de la Justice) Geneviève Darrieussecq (NDLR :Ministre déléguée auprès de la ministre des Armées) et Jacqueline Gourault (NDLR :Ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales) sont outrageusement pro-corrida et la défendent bec et ongles. Et ça s'est déjà vu du temps de Manuel Valls, qui disait "de toute manière, au gouvernement on a des gens très haut placés et très influents au niveau de la corrida".