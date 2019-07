L'American Tours Festival 2019 a attiré 65.560 visiteurs

Tours, France

Beau succès pour la dernière édition de l'American Tours Festival. Les organisateurs parlent de 65.560 entrées sur 3 jours, soitunehausse de la fréquentation générale de 7% par rapport à 2018. Cette année l'American Tours Festival proposait 30 concerts, 4 scènes. Au total, 21000 à 22000 personnes ont répondu présent pour les concerts de Scorpions et Stray Cats. Au delà des concerts, l'ATF accueillait cette année 319 exposants, et 131 animations.

Pour cette nouvelle édition, pas moins de 4 Têtes d'Affiche d'exception se produisaient sur la scène principale : Road Hammers et Scorpions vendredi, Rival Sons et Stray Cats samedi. Sur les 3 autres scènes se sont notamment succédé Yarol, Chris Slade, Johnny Gallagher, Linda Gail Lewis, Si Cranstoun et Sugar Ray Ford, ou encore The Abrams et Aaron Goodvin à la Canadian Music Night.

L'American Tours Festival 2020 se déroulera les 3, 4 et 5 juillet, au moment de la Fête de l'Indépendance américaine.