L'Amiénoise Camille Pépin sacrée compositrice de l'année aux victoires de la musique classique

La compositrice amiénoise Camille Pépin a été sacrée vendredi soir meilleure compositrice de l'année par les victoires de la musique classique 2020, organisées notamment par Radio France et France Télévisions à Metz. La jeune femme de 29 ans, qui a étudié au Conservatoire à rayonnement régional d'Amiens avant de rejoindre le Pôle supérieur de Paris, a reçu la dernière récompense de la cérémonie, pour un morceau intitulé The Sounds of Trees, composé à l'automne 2019 pour l'orchestre de Picardie.

Je suis très émue de recevoir cette victoire de la musique, comme je suis jeune, je la reçois vraiment comme un encouragement à poursuivre mes efforts. C'est un métier difficile mais passionnant

L'une des plus prestigieuses de sa génération

La compositrice a tenu "à remercier tout particulièrement l'orchestre de Picardie, je leur dédie cette victoire", qui a joué sa composition à l'automne dernier. Camille Pépin est reconnue comme l'une des compositrices les plus prestigieuses de sa génération, elle a déjà reçu le Grand Prix Sacem Musique Symphonique catégorie "Jeune Compositeur" et le Prix d'Encouragement Musique décerné par l'Académie des Beaux-Arts.