L'Amour est dans le pré revient pour une saison 15 qui ne ressemble à aucune autre

L'émission phare de M6, l'Amour est dans le pré, revient pour sa quinzième saison ce lundi 14 septembre. Une saison particulière, tournée après le confinement, et qui a du mettre en place les gestes barrières et des tests de dépistage. Pas de quoi étouffer les romances assure la production.

Cette saison 15 de l'Amour est dans le pré va bouleverser les habitudes des téléspectateurs comme elle a bouleversé celles des équipes et les candidats. Cette année, ils sont treize agriculteurs entre 37 et 63 ans et tous cherchent celui ou celle avec qui partager leur vie. Mais il faut s'attendre à voir à l'écran des rencontres un peu plus compliquées avec les restrictions sanitaires.

Pas de contact et des tests covid

Contrairement aux années précédentes, pas de distribution et d'ouverture rituelle du courrier, moment où l'on voyait parfois les yeux des agriculteurs s'illuminer face à la belle prose : cette année, les candidats ont reçu les lettres chez eux et se rendent directement à Paris pour les premières rencontres. Pour se dire bonjour, ce sera une petite tape de coude à coude ou une salutation de loin. Car la production a du faire respecter les gestes barrières pour la santé et la sécurité de tous.

Une fois les prétendants et les prétendantes sélectionnées, tous ont été testés pour le coronavirus sars-cov-2, ainsi que les équipes techniques. Mais pas de quoi tuer l'amour dixit la production.

Karine Le Marchand nouvelle coach des candidats

Pour la première fois dans l'histoire de l'émission, l'animatrice Karine Le Marchand va épauler les candidats en observant leurs rencontres derrière un écran et en leur prodiguant des conseils.

Le premier épisode de l'Amour est dans le pré saison 15 est diffusé ce lundi 14 septembre à 21h05 sur M6. Avec plus de 80 agriculteurs, 19 mariages et 55 bébés, c'est un programme culte qui rassemble en moyenne 3 millions de téléspectateurs.