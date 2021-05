"L'Amour fou", une expo remarquable pour la réouverture du musée Sainte-Croix à Poitiers le 19 mai prochain

Jean Castex a donc donné son feu vert lors de ses dernières annonces covid : les musées pourront rouvrir le 19 mai prochain. Et à Poitiers, le Musée Ste Croix fait fort avec son expo L'amour Fou. 200 oeuvres de Picasso, Man Ray, Claudel et autres Cocteau à admirer gratuitement jusqu'au 5 juillet.

A Poitiers, la ville a décidé de rendre gratuite l'exposition temporaire "L'amour fou ? Intimité et création (1910-1940)", expo-phare de la réouverture du musée Ste Croix, le 19 mai prochain. Comme son nom l'indique, cette exposition, bâtie en lien avec le musée des Beaux-Arts de Quimper, proposera jusqu'au 5 juillet d'entrer dans l'intimité des grands noms de l'art en France dans la première moitié du XXe siècle. Une dizaine de couples "maître-muse" ou d'alter egos créatifs, et même des "trouples" (ménages à trois). 200 oeuvres de Picasso, Man Ray, Foujita, Cocteau ou encore Nin, prêtées par d'autres musées français et étrangers ou par des collectionneurs privés. Toutes, articulées autour de la relation amour-création.

Le lien entre amour et création

A chaque salle, la scénographie signée Frédéric Beauclair, plonge le visiteur dans un univers particulier. Il y a les peintures, les sculptures, les photographies mais on y trouve aussi, les objets personnels :les pinceaux de Foujita, les croquis de Cocteau ou les correspondances. Les mots d'amour.

"Tu es comme la mer, tu berces les étoiles", de Paul Eluard à Nusch

Des oeuvres qui se répondent comme entre Rodin et Claudel ou des échanges entre Henry Miller et Anaïs Nin, lus à haute voix dans la salle bleue consacrée au couple d'écrivains américains exilés alors à Paris. Pour Raphaëlle Martin-Pigalle, commissaire général de l'exposition,on est vraiment dans la thématique du "couple à l'épreuve de la création, et de la création à l'épreuve du couple". Les visites conçues par les commissaires d'expo, Dominique Marny et Robert Rocca, regorgent d'anecdotes. On y découvre comment Dora Maar a attiré l'attention de Picasso, comment Elsa Triolet a "voulu" Aragon, comment elle l'a choisi, et comment le trouple Romaine Brooks, Ida Rubinstein, et Gabriele d'Annunzio a évolué dans une passion créatrice à trois.

Raphaële Martin-Pigalle, commissaire général de l'expo "L'Amour fou" dans la salle du musée Ste Croix consacrée à la passion entre Rodin et Claudel © Radio France - Isabelle Rivière

Inscriptions en ligne et jauges covid

Voilà pour l'aspect artistique, sur le plan pratique, covid oblige, il y aura des règles sanitaires à respecter. Tout visiteur devra s'inscrire au préalable via le site du musée Sainte-Croix de Poitiers. La jauge dans un premier temps est fixée à une personne pour 8 mètres-carré. Des départs pour l'expo tous les quarts d'heure par groupes de six personnes maximum. A compter du 9 juin, la jauge passera à une personne pour 4 mètres-carré et à compter du 30 juin, plus de jauge.

"L'exposition temporaire sera visible jusqu'au 5 juillet et sera gratuite", insiste Charles Reverchon-Billot.

L'adjoint aux espaces publics et aux droits culturels est conscient que c'est une chance d'avoir une telle exposition à Poitiers pour la réouverture des musées et l'avant-saison touristique. Les médias ont largement relayé la souffrance des Français face à la mise en sommeil de la culture pendant le confinement, avec cette exposition, les amateurs de grandes oeuvres auront de quoi abreuver leur soif d'art et d'amour avec un grand A.