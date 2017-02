L'amour prend ses quartiers ce vendredi pour Strasbourg mon amour

Ce vendredi soir débute la cinquième édition de Strasbourg mon amour. Jusqu'au 19 février, 104 événements sont organisés dans la ville pour fêter l'amour et les amoureux.

A partir de ce vendredi soir, Strasbourg célèbre l'amour. Pendant 10 jours, jusqu'au 19 février, 104 événements ayant pour thème l'amour sont prévus comme par exemple des soirées "salsa", "love is in the air", une "slow party" mais aussi une baignade au clair de lune et des concert de musique classique mais aussi de la chanson française avec le concert de la chanteuse Dani en clôture de l'événement.

En dehors des soirées, des concerts et des spectacles, des conférences et des expositions autour de l'amour sont organisées. L'exposition d'Olivier Ciappa et ses couples de la République sera présentée à l'Hôtel du département, place du quartier blanc. Ces photos en noir et blanc contre l'homophobie avaient été vandalisées à Toulouse notamment. Toujours à l'Hôtel du département, une conférence sur la sexualité des personnes en situation de handicap aura lieu le jour de la Saint-Valentin, mardi 14 février de 18 à 20 heures.

Strasbourg mon amour attire les partenaires

Pour cette cinquième édition, de plus en plus d'acteurs locaux veulent faire partie de l'événement raconte Sébastien Braun, de l'agence Passe-Muraille qui organise Strasbourg mon amour pour l'Office de Tourisme : "On a le plaisir de voir que tout le monde se sent de plus en plus concerné par l'organisation de Strasbourg mon amour, les restaurants, les hôtels, des commerces, des grands centres commerciaux qui rejoignent l'aventure en plus de nos partenaires historiques".

Plus de 20 hôtels sont partenaires comme une quinzaine de restaurants de la ville. Une demande accrue qui n'est pas du au hasard, Strasbourg mon amour attire de plus en plus de public. L'année dernière, "60.000 visiteurs" ont participé selon Jean-Jacques Gsell.

Le TNS, le Théâtre national de Strasbourg a organisé une partie de sa programmation pour Strasbourg mon amour avec la pièce Erich Von Stroheim, avec Emmanuelle Béart, qui questionne les questions de couple et de l'amour aujourd'hui.

Cette année, et pour la première fois depuis la création de Strasbourg mon amour, la Région participe financièrement. Une enveloppe de 20.000 euros a été débloquée.

Preuve que Strasbourg mon amour prend de l'ampleur, il a été copié. La ville de Perpignan, dans le département des Pyrénées-Orientales organise Perpignan, mon amour le mardi 14 février prochain. Sur son site internet, elle reconnaît s'être inspirée de Strasbourg mon amour.

La place Kléber au cœur de l'événement

Le cœur de l'événement se situe physiquement place Kléber, avec le café des amours. Un salon de thé sous un chapiteau, un Black Mirror. C'est là que sera lancé officiellement Strasbourg mon amour avec la soirée d'ouverture ce vendredi. Il est ouvert tous les jours à partir de samedi de 10 heures à 22 heures en dehors des soirées événements jusqu'au dimanche 19 février. C'est là que se dérouleront notamment les soirées "slow party" et "love is in the air".

Trois à quatre jours de travail sont nécessaires pour le montage du chapiteau © Radio France - Charlotte Jousserand

Le chapiteau peut contenir jusqu'à 800 personnes debout et 500 assises. A l'intérieur, une cuisine, un bar, une scène et des tables pour accueillir les visiteurs. La structure est chauffée par une dizaine de chauffage, il est autonome en matière de distribution et d'électricité.

Pour la décoration, les grandes tentures de cet ancien chapiteau de bals populaires, conviennent parfaitement à l'événement tout comme le plancher de bois et les petites alcôve. Pour rajouter à l'ambiance romantique, environ 200 cœurs et angelots ont été accrochés l'équipe de décoration.