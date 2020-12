L'ancien cinéma Le Normandy renaît

Une salle mythique du Havre est en train de renaître ! L'ancien cinéma art déco, le Normandy, quartier Montmorency au Havre est actuellement en travaux. Construit en 1933, le Normandy était un théâtre puis un cinéma, sur scène sont passés Edith Piaf, Yves Montant, Jacques Brel, Franck Sinatra ou encore Georges Brassens. Depuis 1991, le rideau est baissé. Racheté en 1999, le bâtiment était toujours à l'abandon, victime des intempéries et des squatteurs mais depuis une dizaine de jours, des travaux ont commencé.

Redonner au Normandy sa vocation de salle de spectacle

ECOUTEZ Le reportage d'Amélie Bonté au Normandy Copier

Rue Aristide Briand, Nelly s'arrête devant les barrières du Normandy pour parler avec les ouvriers qui sont en train de décaper la façade art déco. Cette habitante du quartier est ravie de voir que le cinéma va renaître : "Quand j'avais 9 ou 10 ans, avec mes parents on allait au Normandy voir les péplums."

ça me désolait de voir ce patrimoine qui risquait de disparaître" dit Nelly, une riveraine

Depuis 1999, le Normandy est la propriété de la famille Spahija.

Mes parents étaient tombés amoureux de la façade, ils l'ont acheté sur un coup de tête en passant devant." raconte Jessy Spahija

La salle de spectacle du Normandy pouvait accueillir plus de 1 000 spectateurs mais avec les normes actuelles ce sera sûrement moitié moins. © Radio France - Amélie Bonté

Jessy Spahija, le fils est à l'intérieur, dans l'immense salle qui accueillait plus de 1 000 spectateurs. Depuis 2016, sa famille était liée à un promoteur qui voulait raser le bâtiment pour en faire des habitations "Quand on sait tous les noms qui sont passés ici, ce serait dommage de le transformer en commerce, en habitations comme ça nous l'a été beaucoup proposé."

On a eu uniquement des propositions de promoteurs qui souhaitaient raser le bâtiment y compris la façade"

Mais depuis le décès du patriarche cet été, la donne a changé. Jessy et ses frères et soeurs ont repris en main le _Normandy_et les travaux ont débuté : "D'abord la façade, ensuite la couverture pour préserver l'immeuble et par la suite on se rapprochera de la mairie pour voir ce qu'il est envisageable de faire pour rouvrir une salle comme c'était le cas avant."

On avancera pas à pas !

Les travaux de rénovation sont importants, à l'intérieur tout est en bois mais la structure est seine d'après le propriétaire © Radio France - Amélie Bonté

Jusqu'à présent les relations avec la municipalité étaient fraîches alors Jessy Spahija ne veut pas s'avancer sur une date d'ouverture.