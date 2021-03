L'ancien danseur étoile Patrick Dupond est mort à l'âge de 61 ans

L'ancien danseur étoile Patrick Dupond, l'ex-star française du ballet, est mort à l'âge de 61 ans des suites d'une "maladie foudroyante", a annoncé son entourage à l'AFP. "Patrick Dupond s'est envolé ce matin pour danser avec les étoiles", a déclaré sa collaboratrice, la chorégraphe Leïla Da Rocha, précisant qu'il était "malade depuis quelques mois".

Nommé danseur étoile à l’Opéra de Paris à l’âge de 21 ans en 1980, Patrick Dupond était devenu, dix ans plus tard, le plus jeune directeur du ballet de l’Opéra parisien. Visage de la danse classique française sur les scènes internationales pendant une décennie, il a dansé avec les plus grands chorégraphes : Rudolf Noureev, Maurice Béjart, Alvin Ailey et a eu comme partenaires de scène Noëlla Pontois, Maya Plitseskaya, Sylvie Guillem ou encore Marie-Claude Pietragalla. En 1997, il était devenu le premier danseur-acteur à être désigné président du jury du Festival de Cannes.

Victime d'un grave accident de voiture en 2000, il s'était associé à Leïla Da Rocha en 2017 pour fonder la "White Eagle Dance", école et compagnie de danse installée à Bordeaux. En 2018, Patrick Dupond avait accepté d'être juré dans les saisons 9 et 10 de l'émission "Danse avec les stars" sur TF1.

Plusieurs personnalités, dont le violoncelliste Gautier Capuçon, ont fait part de leur émotion à l'annonce de son décès.