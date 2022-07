L'ancien musée de l'histoire du fer à Jarville a rouvert ses portes avec des nouveautés

Pour le premier week-end du "féru des sciences", anciennement musée de l'histoire du fer à Jarville, l'entrée est gratuite. Plusieurs visiteurs ont donc profité de l'offre ce samedi et sont ainsi tombés sur un complexe flambant neuf. Des galeries sur l'histoire du fer en Lorraine restent ouvertes, mais des nouveautés sont accessibles pour s'amuser dans une discipline parfois compliquer à appréhender.

Le Pop Sciences, un espace dans lequel une dizaine de mini-jeux permettent de jouer aux scientifiques. © Radio France - Arthur Blanc

C'est sur les mini-jeux que les équipes du musée ont décidé de miser pour intéresser le plus grand nombre à la chose scientifique. Une dizaine de stands est disposée tout au long du "Pop Sciences", la salle prévue pour l'occasion. Cyril, par exemple, essaye tant bien que mal avec sa famille de trouver le véhicule le plus rapide parmi une poignée d'objets. "Il y a des choses qui ne sont pas encore très clair", dit-il après un premier échec. "Mais on va y arriver", se remotive-t-il.

Malgré ce coup-manqué, Solène continue la visite avec le sourire et apprécie l'initiative, elle qui connaissait le lieu avant la métamorphose. "C'est un jeu qui est infaisable à la maison donc c'est pas mal d'être réunit en famille autour d'une distraction intellectuelle", se réjouit-elle. "On est vraiment dans de la vulgarisation scientifique, donc on part de sujet qui peuvent paraître complexes pour les décliner et les comprendre", répond Pierre-Marie, l'un des animateurs du musée.

Des locomotives anciennes sont également à admirer. © Radio France - Arthur Blanc

Outre cet espace ludique, une galerie sur l'histoire du fer en Lorraine est toujours accessible. Tout comme des véhicules anciens, exposés juste à côté. A l'image d'une vieille locomotive et d'une voiture qui ne compte plus les décennies. Un jardin joue également le rôle central avec des animations tout au long du week-end. L'entrée reste gratuite ce dimanche.