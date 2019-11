PHOTOS - L'ancien phare du Grau-du-Roi s'offre un lifting

Le Grau-du-Roi, France

C'est certainement le monument le plus photographié du Grau-du-Roi. L'ancien phare situé au bout du chenal vient de retrouver son aspect d'origine après un an de travaux. A l'occasion du 140e anniversaire de la création de la commune, il s'offre un véritable lifting. C'est donc tel qu'il a été construit en 1829 qu'on peut désormais l'admirer. Il sera inauguré en grandes pompes le 7 décembre 2019. L'ancienne maison des gardiens a été détruite, la place située devant aménagée pour davantage d'espace et de lisibilité.

Le phare n'a fonctionné que 40 ans

Mis en service en 1829, le phare est construit pour indiquer l'entrée du port d'Aigues-Mortes (le Grau servant de connexion entre cette ville et la mer depuis le règne de Saint-Louis jusqu'à la création de la commune du Grau-du-Roi en 1879). Il est remplacé en 1869 par le phare de l'Espiguette, toujours en activité. " Il n'a pas fonctionné très longtemps mais il n'a pas été détruit précise Nathalie Gros, l'adjointe en charge de la culture et du patrimoine. Et ça, c'est un peu exceptionnel. Il a été gardé parce qu'il était beau et bien placé."

La maison des gardiens du phare habitée jusque dans les années 70

Même s'il n'est plus en service, on construit une maison attenante pour le gardien dans les années 1900. Elle sera habitée jusque dans les années 70. Classé monument historique en 2012, il n'était plus possible de la conserver puisqu'il fallait redonner au phare son aspect initial. Impossible en revanche une fois inauguré d'accéder à la lanterne qui le surplombe. "Les escaliers sont trop étroits. Il n'a pas été conçu pour la visite. On ne pourra pas monter mais on proposera une visite virtuelle qui remplacera cette montée. On découvrira également le panorama qu'on a depuis là-haut."

Un son et lumières pour l'inauguration du phare

C'est le 7 décembre 2019 à 18h que le phare sera officiellement inauguré avec un spectacle son et lumière. Des images du Grau d'hier et d'aujourd'hui seront projetées sur la façade du phare. Un son et lumières qui sera projeté gratuitement chaque samedi du mois de décembre à 18h, 18h45 et 19h30.

Le parvis a été réaménagé devant le phare © Radio France - Sylvie Duchesne

Le phare a retrouvé son aspect d'origine © Radio France - Sylvie Duchesne