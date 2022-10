L'ancien photographe officiel de l'Élysée, Arnaud Roiné, expose sur la santé mentale des jeunes à Mayenne

C'est une figure dans le monde du photojournalisme : Arnaud Roiné a été le photographe officiel de deux présidents, de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy, mais il a aussi couverts des conflits pour l'armée française. Le photographe lavallois expose en ce moment sur le thème de la santé mentale des jeunes au pôle culturel Le Grand Nord à Mayenne. Il s'agit en fait d'une commande de Mayenne Communauté pour sensibiliser les habitants aux problématiques de la psychiatrie.

ⓘ Publicité

loading

72 photos exposées à l'extérieur du Grand Nord

Arnaud Roiné a rencontré une cinquantaine de personnes au total, des jeunes, leurs parents mais aussi des professionnels de santé. Les photos sont exposées à l'extérieur, sur une façade de 60 mètres de long et elles sont très variées. "Du noir et blanc pour des portraits qui sont des portraits plutôt posés : les gens regardent directement l'objectif. Et puis des photos couleur qui sont plutôt immersives, dans différentes institutions ou au contact de certains jeunes atteints de pathologies psychiatriques", explique Arnaud Roiné. Trois portraits sont anonymisés mais sur le reste des photos, l'identité et le visage des jeunes apparaît. "Je n'ai pas eu à les convaincre car tous ont décidé de témoigner par conviction par militantisme quasiment. Ils ont besoin d'exprimer ce qu'ils vivent au quotidien ou ce qu'ils ont vécu", souligne le photojournaliste de 49 ans.

Les photos d'Arnaud Roiné sont en noir et blanc lorsqu'il s'agit de portraits. © Radio France - Maïwenn Bordron

Mayenne Communauté a pensé à Arnaud Roiné pour ce projet car il avait déjà réalisé un photoreportage au sein du pôle de santé mentale du Centre hospitalier du Nord-Mayenne. Certains conseillers communautaires de Mayenne Communauté, comme Xavier Talois, soulignent la "délicatesse et la subtilité de l'approche" d'Arnaud Roiné. "Son approche permettait d'aller suffisamment au fond des choses et de ne pas rester sur des clichés ou des stéréotypes que l'on voit trop souvent dans le domaine de la santé mentale", met en avant Xavier Talois, également adjoint à la ville de Mayenne.

Derrière chaque photo, il y a environ une heure d'entretien avec la personne. La plupart de ces clichés pris à l'argentique sont accompagnés de témoignages. "Là par exemple, on a Jason. C'est assez flagrant, c'est un jeune adulte atteint de schizophrénie, diagnostiqué très très tôt. Et ces deux images-là, je trouve qu'elles sont révélatrices de ce qu'il peut être au quotidien", décrit Arnaud Roiné face à deux portraits d'un jeune Mayennais.

Témoignage de Jason, un jeune Mayennais photographié par Arnaud Roiné. © Radio France - Maïwenn Bordron

Les photos ont été prises dans toute la Mayenne : à Laval à la maison des adolescents, au CMPP (Centre médico-psycho-pédagogique) de l'association inalta à Laval, à l'ITEP pro (Institut thérapeutique éducatif et pédagogique) d'Andouillé et à Château-Gontier.

Anaïs travaille à l'ITEP pro d'Andouillé comme éducatrice spécialisée et elle se réjouit de voir une exposition accessible au grand public, sur le thème de la santé mentale des jeunes. "C'est un sujet qui peut paraître un peu tabou. Parfois, les gens n'ont pas trop d'infos ni de recul sur la façon dont on prend en charge toutes ces personnes. Je trouve ça bien la manière dont c'est aussi amené en tout cas", confie cette jeune Mayennais de 27 ans, qui est venue spécialement au Grand Nord pour voir l'exposition.

Le Grand Nord, c'est un lieu très fréquenté par la jeunesse de la ville de Mayenne et on voulait que ces publics puissent être sensibilisés de manière très forte.

Juliette Maharaux, de Mayenne Communauté.

Le pôle culturel de Mayenne Communauté a été choisi pour l'exposition car "on voulait qu'elle soit la plus visible par le plus de monde possible", précise Juliette Maharaux, chargée de mission à la direction des affaires culturelles de Mayenne Communauté. Les photos sont également visibles depuis la voie verte qui passe devant Le Grand Nord. L'exposition a commencé le 10 octobre, elle devait se terminer le 30 octobre mais elle est finalement prolongée jusqu'au 12 décembre 2022.