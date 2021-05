L'ancien premier ministre Edouard Philippe en dédicaces à Reims le mardi 25 mai

Edouard Philippe et Gilles Boyer seront en dédicace à Reims le mardi 25 mai à la médiathèque Falala. Le premier ministre et son ancien conseiller à Matignon sont accueillis par la librairie rémoise la Procure, pour leur livre "Impressions et lignes claires".