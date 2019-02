L'ancien programmateur d'Orléans Jazz, André Francis, est mort

L'ancien programmateur du festival d'Orléans Jazz et chroniqueur musical à l'ORTF puis à Radio France André Francis s'est éteint à l'âge de 93 ans dans la nuit du lundi 11 au mardi 12 février.

André Francis a été programmateur du festival Orléans Jazz entre 2002 et 2006.

Orléans, France

Dans la Maison de la radio, on l'appelait "Monsieur Jazz". André Francis, chroniqueur musical pour l'ORTF puis pour Radio France, et ancien programmateur du festival Orléans Jazz s'est éteint dans la nuit du lundi 11 au mardi 12 février. Il avait 93 ans.

C'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour le jazz" - Stéphane Kochoyan.

Ce grand spécialiste du jazz a été le directeur artistique d'Orléans Jazz entre 2002 et 2006. Depuis, le festival s'est scindé en deux, Jazz or Jazz et Jazz à l’Évêché. André Francis avait notamment programmé des artistes comme Didier Lockwood, Ike Turner, Rokia Traoré ou encore Richard Galliano.

"C'était un très très grand directeur artistique, quelqu'un d'exigeant, décrit Stéphane Kochoyan, successeur de André Francis à la tête d'Orléans Jazz. Il connaissait évidemment très bien la musique de jazz. Ses émissions de radio ont fait date à Radio France. Dans son bureau, c'était incroyable. Il y avait des armoires de bandes magnétiques. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour le jazz."

André Francis avait aussi contribué à la création de l'Académie de Jazz en 1955.