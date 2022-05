L'ancien sénateur Ivan Renar, figure de la culture lilloise, est décédé

Il a présidé l'Orchestre National de Lille et siégé au Sénat pendant plus de 25 ans. Le communiste Ivan Renar est décédé à l'âge de 85 ans ce dimanche. La maire de Lille, Martine Aubry, rend hommage à "un homme de conviction".

En 2000, il refuse de devenir ministre dans le deuxième gouvernement de Lionel Jospin pour se consacrer à la politique chez lui, dans le Nord. Ancien sénateur de 1985 à 2011 mais également conseiller municipal de Lille de 1995 à 2001, le communiste Ivan Renar est décédé ce dimanche à l'âge de 85 ans. Ce mélomane était connu pour avoir porté l'Orchestre National de Lille en y occupant la présidence pendant près de trente ans.

Ses combats pour le Fresnoy à Tourcoing et pour le LaM à Villeneuve d'Ascq

Né en avril 1937 à Roubaix, Ivan Renar a été d'abord un militant communiste avant de devenir secrétaire de la fédération du Nord du PCF entre 1968 et 1990. A Lille, il a marqué la vie culturelle en étant également président de l’Ecole Supérieure d'Art Nord Pas-de-Calais Dunkerque-Tourcoing et de Lille 3000 jusqu'à l'automne dernier.

Martine Aubry fait part de sa "tristesse" dans un communiqué publié ce dimanche midi dans lequel elle rend hommage à un "homme de conviction, élu de terrain" et dont l'engagement "au service de la politique au sens noble du terme n’a jamais failli". La maire de Lille liste ensuite plusieurs combats menés par Ivan Renar, pour sauver le Fresnoy, le studio national des arts contemporains à Tourcoing, "et en faire la "Villa Médicis" du Nord", mais aussi pour le développement du LaM, le musée d'art moderne à Villeneuve-d'Ascq. "Le tandem qu’il a formé avec Jean-Claude Casadesus a permis de faire de l’Orchestre National de Lille l’un des plus prestigieux d’Europe", souligne Martine Aubry.