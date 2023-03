L'Ancienne Cathédrale Saint-Vincent à Mâcon, choisie parmi les 18 sites de la Mission patrimoine 2023

C'est une bonne nouvelle pour cet édifice du XIème siècle en Bourgogne, sélectionné parmi les 18 sites emblématiques de la Mission Patrimoine de Stéphane Bern pour 2023. Il s'agit de l'Ancienne Cathédrale Saint-Vincent à Mâcon, aussi appelée "Vieux Saint Vincent". Elle sera valorisée grâce au soutien financier de la 6eme édition du Loto du Patrimoine qui sera lancé en septembre 2023.

Edifié au XIe siècle et reconstruit en grande partie au XIIIe siècle, devenu bien national à la Révolution, il a été partiellement détruit en 1799. On y retrouve le massif occidental roman, comprenant un porche Renaissance surmonté de deux tours octogonales, ainsi qu’une partie des murs gouttereaux nord et sud de la nef. Elle est classée au monument historique depuis 1862. La Mission a dévoilé sa liste ce jeudi, et nous détaille les travaux à réaliser sur cet édifice situé en bord de Saône dans le centre-ville.

Que projet de valorisation pour "Vieux Saint Vincent" ?

Les vestiges de la cathédrale sont altérés par manque d’entretien. Par exemple, les vestiges des murs de la nef gothique sont en péril, et les maçonneries des tours dégradées par les pigeons. Les parties préservées de l’ancienne cathédrale accueillent un musée lapidaire ouvert ponctuellement au public. La commune bénéficie du programme "Action Cœur de Ville", et souhaite mieux valoriser l’édifice pour l’ouvrir plus largement au public.

Parmi les projets de ces travaux :

la réouverture par les tours de l’accès au belvédère donnant sur la ville.

l'accessibilité à la visite de la chapelle par le premier étage de la tour nord qui contient les décors peints, pour laquelle il n’existe aujourd’hui qu’une simple trappe d’accès depuis le narthex.

l'amélioration des conditions d’accueil du public et du confort de visite, avec borne d’accueil, sanitaires, etc., mais également par un nouvel aménagement paysager du jardin public.

L'édifice a été construit au XIème siècle - Photo de la mission patrimoine

Cela se divisera en deux tranches. D'abord, la restauration complète du clos et du couvert des tours, des intérieurs des parties hautes et de l’escalier de la tour sud, la restauration des vestiges des murs gouttereaux de la nef. Puis la restauration du clos et du couvert du porche et purge des enduits intérieurs.

En dehors de la Mission patrimoine, des travaux sont prévus pour créer un lien d'accueil pour mieux recevoir les visiteurs.

Les travaux doivent début en mars 2024 et se terminer en juin 2026. Le montant de la dotation sera annoncé lors des prochaines Journées européennes du patrimoine. Cette mission déployée par la Fondation du patrimoine et soutenue par le ministère de la Culture et FDJ.

Et pour sa prochaine mission patrimoine de 2024, Stéphane Berne en visite en Côte-d'Or, a annoncé vouloir sauver l'Eglise Saint-Philibert de Dijon.