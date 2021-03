L'ancienne école des Beaux-Arts de Saint-Étienne à son tour occupée par des étudiants et des précaires

Après la salle de concert du FIL, occupée depuis le 10 mars à Saint-Étienne, c'est au tour de l'ancienne école des Beaux-Arts d'être investie ce mardi 23 mars dans le cadre du mouvement d'occupation des lieux culturels en France.

Ce sont des étudiants aux Beaux-Arts et quelques travailleurs précaires qui occupent l'ancienne école depuis ce mardi 23 mars matin, rebaptisée "Manufacture d'art". Des banderoles sont déjà visibles sous les fenêtres du bâtiment. Leurs revendications recoupent celle du mouvement national : année blanche pour les intermittents du spectacle, et retrait de la réforme de l'assurance chômage.

Un tout nouveau mouvement d'occupation à Saint-Étienne. - Capture d'écran

Cette nouvelle occupation a également pour but de créer un nouveau lieu de lutte en plein cœur de Saint-Étienne. Comme nous l'ont expliqué les occupants, "le FIl, la Comédie, et l'école des Beaux-Arts ont été repoussés aux marges, ils sont excentrés. Pas sûr que les habitants aient vu les banderoles du FIL occupé par exemple." Avec la Manufacture d'Art, ils espèrent créer un lieu de passages pour les étudiants notamment, avec la Bourse du Travail à proximité, où organiser des ateliers et créer un nouveau réseau de lutte.

Les occupants revendiquent le soutien des artistes locaux. Ils les appellent d'ailleurs à créer des affiches pour décorer le lieu d'occupation.

Une affiche de Yannick Vey, artiste stéphanois, pour le bâtiment occupé de l'ancienne école des Beaux-Arts. © Radio France - Céline Autin