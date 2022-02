L'ancienne gare de Guebwiller transformée en un haut lieu de la gastronomie italienne

L'ancienne gare de Guebwiller vendue du Leboncoin par la mairie en 2018, va être transformée en un haut lieu de la gastronomie italienne.

Les travaux vont se terminer cet été. L'Antica Stazone, l'ancienne gare en italien, ouvrira ses portes le vendredi 26 août 2022.

Garder "l'esprit gare"

Ce bâtiment de plus de 400 mètres carrés, date de 1870, avec un rez-de-chaussée de plus de 300 mètres carrés et un étage, avec 100 mètres carrés. Au premier niveau, il y aura un restaurant, un salon de thé, une cave à vins et une épicerie italienne.

La nouvelle verrière est en train d'être installée - Capture d'écran page Facebook de la ville de Guebwiller

L'esprit de la gare restera imprégné : _"Je me suis plongé dans la documentation du passé. On redonnera à la gare la couleur d'époque, le brun taupe sur la façade. Nous allons décorer l'intérieur avec de vieux objets, comme des valises, ou encore une grande horloge et une boite aux lettres,"_explique Cathy Colombo, l'une des porteuses du projet.

Haut lieu de la gastronomie italienne

Les nouveaux propriétaires ont investi 2,3 millions d'euros.

"Vous pourrez venir manger des pâtes fraîches et de véritables glaces à l'italienne. Nous sommes depuis deux à la recherche de petits producteurs qui sont dans l'esprit slow food. C'est l'esprit du respect de l'animal, du maintien des traditions. Tous les produits présentés seront sélectionnés et validés par nos soins," poursuit Cathy Colombo.

17 personnes vont-être embauchées en CDI.