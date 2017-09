L'anglais Ben Glassberg remporte le prestigieux Concours de jeunes chefs d'orchestre de Besançon

C'est l'anglais Ben Glassberg, 23 ans, qui remporte le 55ème concours international des jeunes chefs d'orchestre. La finale du prestigieux concours avait lieu samedi soir au théâtre Ledoux de Besançon. Il affrontait en finale le Français Jordan Gudefin, 28 ans, et le Russe Ivan Demidov, 26 ans.

Il a séduit le public bisontin d'un coup de baguette. Samedi soir, l'anglais Ben Glassberg a remporté la 55ème édition du prestigieux concours international de jeunes chefs d'orchestre. Le théâtre Ledoux était bondé pour cette finale où ils étaient trois à s'affronter : le russe Ivan Demidov, 26 ans, le français Jordan Gudefin, 28 ans, et donc le lauréat l'anglais Ben Glassberg, 23 ans.

Les finalistes : le russe Ivan Demidov, 26 ans, le lauréat l'anglais Ben Glassberg, 23 ans et le français Jordan Gudefin, 28 ans (de gauche à droite) © Radio France - Olivia Chandioux

Debussy, Strauss et une création commandée spécialement pour les départager

Le candidat russe est passé en premier suivi du français. Ils ont trois morceaux pour tout donner : "Nuages et Fêtes" extrait des Nocturnes de Claude Debussy, "La Chauve-Souris" de Johann Strauss, et "Le jardin étoilé" (2017), une création de Philippe Hersant spécialement commandée par le festival. C'est donc finalement Ben Glassberg le grand gagnant de la soirée. Outre le Grand prix, décerné par le jury présidé par le chef d'orchestre américain Leonard Slatkin, le jeune anglais a également remporté le coup de coeur du public et le coup de coeur de l'orchestre.

C'est un rêve" - Ben Glassberg, gagnant du 55ème concours international de jeunes chefs d'orchestre

"Je me sens incroyablement bien. J'ai du mal à réaliser ce qui se passe, c'est un rêve, le plus beau jour de ma vie" confie l'Anglais. Dès janvier 2018, Ben Glassberg fera ses débuts en Allemagne avec le Kammeracademie Potsdam. Le jeune anglais a triomphé des 19 autres candidats de 10 nationalités différentes, sélectionnés parmi 280 prétendants.