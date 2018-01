Pour sa neuvième édition, le Trophée Jean Rougié a sacré meilleur jeune chef James Bott, un étudiant anglo-belge de 22 ans, en Brevet Professionnel Arts de la Cuisine à l'Ecole des métiers du Lot à Cahors. Chaque année le week-end de la Fête de la truffe à Sarlat, le Trophée Jean Rougié récompense un apprenti cuisinier âgé entre 18 et 25 ans qui s'est distingué dans deux épreuves. La première consiste à présenter un plat froid élaboré avec son professeur et fait à base de foie gras et de truffe. La seconde est la réalisation d'un plat chaud imposé en une heure et quart, toujours autour de ces deux produits régionaux.

Sur les deux épreuves de ce concours, James Bott a travaillé avec son professeur de cuisine, Dominique Campergue. Avant d'intégrer l'Ecole des métiers du Lot à Cahors, ce jeune homme a suivi un BTEC Management et Administration et un BTEC Hébergement et Restauration tous les deux suivis en Angleterre. Il est également passé par des restaurants de renom en France et en Angleterre comme l'Hôtellerie de Plaisance à St Emilion et les fourneaux de Gordon Ramsay.

Les épreuves du Trophée Jean Rougié

Première épreuve disputée le matin avec un aspic à base de foie gras, garnie de truffe noire du Périgord et accompagné au choix de poisson, crustacé ou viande.

Deuxième épreuve avec une recette imposée par Jean-Luc Danjou Meilleur Ouvrier de France et Directeur Technique de l’Ecole du Foie Gras Rougié, une escalope de foie gras pochée dans un bouillon de volaille, puis sautée et surmontée d'un émincée de truffe et garnie d'une tranche de butternut.

Venus de toute la France, les candidats ont déjà été départagés sur dossier entre autre par Jean-Luc Danjou, le directeur du Trophée. Le jour du concours ils étaient ensuite jugés par treize chefs étoilés, pour cette édition 2018 le jury était présidé par Régis Marcon, chef 3 étoiles.

Le palmarès du Trophée Jean Rougié 2018